Firea, amenințată cu bătaia după licitația pentru autobuzele RATB

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că după ce a anunţat rezultatul licitaţiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB a primit o serie de ameninţări în care i se spunea că ”o să vadă ea ce-o să pățească”, prin care i se reproşa faptul că a fost desemnată câştigătoare o companie din Turcia.

"Imediat după conferinţa de presă pe care am susţinut-o azi, în jurul orei 15,00, în care am anunţat finalizarea activităţii Comisiei de licitaţie şi, prin urmare, faptul că în curând în Bucureşti vom avea 400 de autobuze Euro 6, am primit mai multe ameninţări, atât pe contul personal de facebook, cât şi pe mail, din partea nu ştiu cui, pentru că nu pot să identific, nu sunt o instituţie care se ocupă cu astfel de proceduri. Pe scurt, ce anume se revendica: de ce o companie din Turcia a câştigat această licitaţie, şi nu o companie din altă ţară?", a afirmat edilul general, la RTV, citată de agerpres.ro.



Firea a precizat că deciziile privind licitaţiile sunt luate de către comisii speciale, nu de primar.



"Deci, practic, ceea ce se spune în aceste ameninţări ar însemna, pur şi simplu, o încălcare a legii, încercând să oblige un primar să dea ca şi câştigător al unei licitaţii o anumită companie. Mi se pare de domeniul fantasticului, pur şi simplu, să îi reproşezi unui primar că o licitaţie a fost câştigată de o companie dintr-o ţară sau alta. Toate procedurile au fost supravegheate de Autoritatea Naţională în domeniul achiziţiilor publice, permanent în cadrul acestei comisii au fost reprezentanţii ANAP, de asemenea, au fost şi experţi cooptaţi din cadrul Universităţii Politehnica, deci, eu consider că activitatea acestei comisii este mai mult decât legală", a adăugat Firea.