Fetiţa de 7 ani dispărută în urmă cu o săptămână a fost găsită FOTO

Fetita de 7 ani disparuta

Poliţiştii au reuşit să găsească fetiţa de 7 ani din Petroşani care plecase de acasă cu un bărbat de 44 de ani, pentru a primi pomană de Ziua Morţilor.

Fetiţa a fost găsită în timpul nopţii, în oraşul Vulcan, într-un cămin defafectat, împreună cu bărbatul de 44 de ani cu care a plecat la 1 noiembrie din faţa blocului în care locuieşte.

Potrivit primelor informaţii, fetiţa este teafără şi nu ar fi fost abuzată în vreun fel, însă a fost transportată la spital, pentru evaluarea stării de sănătate.

"Starea de sănătate a fetiţei este bună, dar destul precară, va fi evalută de medicii din Petroşani. Fetiţa avea încredere în bărbat, nu există indicii privind violenţa la adresa fetiţei. Ea a fost găsită în cadrul nopţii, în Vulcan. Bărbatul riscă o pedeapsă de până la 10 ani închisoare pentru îngrădirea libertăţii unui minor", a declarat la Realitatea TV Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Poliţiştii din judeţul Hunedoara au întocmit iniţial un dosar penal in rem pentru lipire de libertate în mod ilegal, în acest caz. Anchetatorii spun că, în trecut, cei doi ar mai fi fost la cerşit.

"Totodată, a fost sesizată Autoritatea de Protecţie a Copilului, pentru efectuarea unei achete sociale. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul dosarului penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, urmând a fi dispuse măsuri legale, sub coordonarea Parchetului de la lângă Judecătoria Petroşani. La căutări (in localităţile Văii Jiului) au participat peste 50 de poliţişti, jandarmi si poliţişti locali, sub coordonarea Serviciului de Investigaţii Criminale. Fetita se afla în urmărire naţională din data de 5 noiembrie a.c., după ce, în data de 4 noiembrie a.c., dispariţia acesteia a fost reclamată la Poliţia Municipiului Petroşani de tatăl acesteia, aflat în municipiul Timişoara", mai transmite IPJ Hunedoara.