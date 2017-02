Fetița de 4 ani se plângea de mâncărimi la ochi. Medicii, îngroziți când au văzut ce trăia acolo

Timp de cinci zile, o fetița de doar patru ani din China s-a plâns de mâncărimi în zona ochilor. Apoi, mama ei a dus-o la spital, scrie Daily Mail.

Medicii au descoperit că în ochiul său trăiesc 20 de păduchi pubieni. Fetița a primit tratament într-un centru medical din XIAMEN, iar cadrele medicale au ajuns la concluzia că igiena precară a buncii fetiței a dus la apariția păduchilor. La rândul ei, și bunica avea păduchi.

Inițial, medicul nu a văzut nimic în neregulă, dar a observat niște pete mici, negre, în colțul ochiului fetiței de doar patru ani:

”Când am încercat să îi separ genele, am observat că insecte mici se ascundeau sub gene. Erau rânduri întregi de ouă de insecte. Partea îngrozitoare este că erau păduchi pubieni”, a spus medicul.

Tratamentul a fost sever, pentru a îndepărta insectele, medicii au trebuit să îi taie genele fetei. Apoi, păduchii au fost îndepărtați unul câte unul, peste 20 fiind extrași. De asemenea, fetiței i-a fost admistrat și un tratament anti-inflamator. Și bunica a primit tratament împotriva păduchilor.

Amândouă au fost tratate cu succes și au fost externate din spital în aceeași zi, mai notează Daily Mail.