VIDEO. FACTURĂ URIAȘĂ la apă rece. Oamenii sunt disperați și autoritățile spun că NU este o EROARE

O familie din Focșani a primit o factură uriașă la apă rece. Aceștia trebuie să plătească 9000 de lei. Autoritățile spun că nu este vorba de o eroare.

O factură de 9.000 de lei la apă rece, pe care o familie de focșăneni ce locuiesc pe Aleea Sudului au primit-o în ianuarie, a devenit rapid motiv de îngrijorare, scrie monitorulvn.ro.

Fiul celor doi soți a făcut publică factura și și-a exprimat indignarea în spațiul public vizavi de suma impresionantă pe care părinții săi o au acum de plată, deși nu ar fi consumat cantitatea respectivă de apă.

„Bună dimineața dragi prieteni!!! Am deosebita plăcere să vă prezint factura părinților pe o lună la apă !!!! Casă simplă, cu 2 persoane !!!! Am mai auzit de facturi umflate, dar așa ceva nu se poate!!!! Bineînțeles că va fi contestată factura….voi veni cu pozele răspunsului primit !!!! Nu e făcătură…nu e fotoshop !!! Țin să precizez că nici sudul nu a fost inundat….nici apă nu am vândut!!!!”, a scris fiul focșănenilor pe Facebook.

Conducerea CUP Focșani a oferit, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, explicațiile cu privire la factura de 9.000 de lei, care a uimit pe toată lumea. Potrivit directorului general, ing. Gheorghe Vasilescu, CUP Focșani s-a autosesizat și a trimis un angajat care a recitit indexul contorului, constatându-se astfel că nu s-a produs nici o eroare de citire și că valoarea este reală.