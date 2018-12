Eurovision 2019. Juriul a decis semifinaliştii. Mihai Trăistariu revine cu piesa "Baya"

Juriul preselecţiei a decis, joi, cele 24 de piese care intră în selecţia naţională pentru concursul Eurovision 2019, iar printre interpreţii care rămân în concurs se numără Mihai Trăistariu, Olivier Kaye, unul dintre premianţii Cerbului de Aur din 2018, Trooper, dar şi Dan Bittman, potrivit TVR.

Dintre cele 126 de piese înscrise în concurs, doar 24 au rămas în cursa pentru un loc pe scena din Tel Aviv, Israel.

Realizatorii de emisiuni radio Bogdan Pavlică, Felix Crainicu, de la Radio România, Răzvan Popescu, de la Radio Zu, Oliver Simionescu (DJ Olix), de la Kiss FM, Horea Ghibuţiu, în calitate de jurnalist muzical la unsitedemuzica.ro, Dragoş Vulgaris, jurnalist muzical la ProFm şi Chill FM, Bogdan Miu, jurnalist şi realizator progame radio la DigiFM, George Balint, jurnalist la Realitatea Muzicală, Andreea Remeţan, realizator programe radio la Virgin Radio, Liana Stanciu, jurnalist TVR, şi Gabriel Scîrlet, în calitate de director muzical TVR, sunt juraţii preselecţiei din acest an.

Au fost selectate în semifinale piesele "Baya (Speechless)", cu Mihai, "Daina", cântată de Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, "Dear father", cu Laura Bretan, "Destin", de Trooper, "Discrete", în interpretarea semnată de Xonia, "Give up now", cu Johnny Bădulescu, "High heels on", cu Echoes, "Ielele", de la 2 Gents, "Independent", cu Xandra, "Make me your man", de la TWM, "On a Sunday", de Ester Peony, "Pierd", de Dan Bittman, "Right now", cu Olivier Kaye, "Rock this way", cu Ommieh x Anakrisez, "Skyscraper", cântată de Teodora Dinu, "Tears", cu Georgy, "The call", cu Berniceya, "The song of my heart", de la The four,"The way it goes", cu Steam, "Underground", de la Vaida, "We are the ones", cu Claudiu Mirea, "Weight of the world", cu Nicola, "Without you (Sin ti)", cu Dya & Lucian Colareza, ca şi "Your journey", de la Aldo Blaga.

Spectacolele în urma cărora se vor afla piesele finaliste se vor desfăşura la Arad şi Iaşi, urmând ca finala naţională să fie organizată la Bucureşti. Evenimentele vor fi transmise în direct de TVR, sub sloganul "Împlineşte visul!".

În premieră, selecţia naţională va avea un juriu naţional pentru semifinale şi unul internaţional pentru finala competiţiei, anunţă organizatorii.

O altă noutate a ediţiei din acest an este modul în care telespectatorii participă la alegerea reprezentantului României la Eurovision. În fiecare semifinală, juriul naţional va califica cel mult cinci piese, iar telespectatorii, câte una. În urma jurizării şi televotului, cel mult 12 piese vor merge în finală. În ultima fază a selecţiei naţionale, reprezentantul României va fi decis de juriul internaţional şi telespectatori, punctajul acordat de telespectori având ponderea punctajului acordat de un jurat.

În calitate de organizator, TVR îşi rezervă opţiunea de a oferi câte un "wild card" în fiecare etapă a selecţiei, fără ca exercitarea acestui drept să conducă la diminuarea numărului de piese calificate prin jurizare sau, după caz, prin televot.

Sub sloganul "Dare to dream", Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa "Toy".