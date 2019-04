Eugen Nicolicea. Cine este propunerea șoc a PSD la Ministerul Justiției

Eugen Nicolicea, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, este unul dintre cei mai aprigi susținători ai schimbărilor dorite de partid la legile Justiției și Codurile Penale. În plus, Nicolicea are studii incerte de specialitate, potrivit presei.

Eugen Nicolicea, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, s-a remarcat în trecut prin declarațiile controversate și pozițiile sale ferme de susținere a modificărilor aduse legilor Justiției.



În februarie, Eugen Nicolicea a apreciat că magistrații care protestau față de modificările aduse legilor Justiției ar trebui să ajungă la închisoare.

Eugen Nicolicea a declarat că protestul magistraților este ilegal conform unui articol din Legea dialogului social care specifică foarte clar că procurorii și judecătorii nu pot declara grevă.

În ianuarie, Eugen Nicolicea vehicula nevoia de modificare a Cosdului Penal, astfel încât insulta și calomnia să redevină fapte penale.

"Ati vazut o mie de cazuri in care politisti, judecatori, procurori, ca sa nu zic si demnitari, sunt injurati, insultati pe motiv ca nu are nimeni ce le face si evident ca trebuie reformulat. Bineinteles ca sustin (modificarea, n.r.", a declarat Eugen Nicolicea, deputat PSD.

Dragnea a rsugerat că Eugen Nicolicea nu va avea rolul de a semna ordonanțele de urgență pe Justiție: „Nu. Nu mai e cazul, pentru că a început procedura parlamentară pentru cele două legi”.

„Noul ministru al Justiţiei, dacă va fi numit de către preşedintele Iohannis, în primul rând trebuie să rezolve blocajele din Ministerul Justiţiei cu privire la avizarea sau iniţierea unor acte normative care ţin de aplicarea programului de guvernare. Că aceste blocaje au fost din cauza domnului Toader sau nu, nu avem de unde să ştim, important este efectul. Ăsta este primul lucru care i s-a cerut domnului Nicolicea şi al doilea rând să facă ceea ce face orice ministru al Justiţiei din România – să se ocupe de starea bună a Justiţiei”, a spus Dragnea, după şedinţa PSD.

Pe de altă parte, studiile de drept ale lui Eugen Nicolicea nu sunt, deocamdată, dovedite. În urmă cu doi ani, Biroul pentru informare publică al Camerei Deputaţilor a refuzat să dea informaţii despre studiile juridice ale deputatul Eugen Nicolicea, preşedintele comisiei de specialitate.

Jurnaliştii de la Adevărul au înaintat această solicitare şi li s-a răspuns că legea privind liberul acces la informaţiile publice se aplică instituţiilor, nu şi persoanelor fizice.

„Adevărul“ a scris că Eugen Nicolicea, unul dintre parlamentarii care au propus mai multe modificări la legile Justiţiei în „Comisia Iordache“, are un CV cu multe necunoscute. Deputatul PSD este de profesie inginer. A absolvit Facultatea de Electronică – secţia Calculatoare Electronice, însă fără să spună la ce Universitate şi în ce an. Un fost coleg de-al său spune că ar fi absolvit în 1981, la Timişoara. În 1982, se angajează ca inginer la Şantierul Naval Drobeta Turnu Severin. Un an mai târziu se mută la IRUC Bucureşti.

Eugen Nicolicea a mai trecut în CV şi o Facultate de Drept, la fel, fără să spună Universitatea sau anul absolvirii.

Un alt semn de întrebare este legat de obținerea certificatului de revoluționar. Potrivit unei anchete Recorder.ro, în cererea pe care a depus-o pentru obținerea certificatului de revoluționar, parlamentarul susține că a luptat împotriva comunismului la Turnu Severin, în timp ce CV-ul de pe site-ul Camerei Deputaților îl arată, în acea perioadă, ca angajat al unei întreprinderi din București.

Eugen Nicolicea a refuzat să vorbească despre presupusa sa participare la Revoluție, iar Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor (SSPR) ține secret dosarul pe baza căruia Nicolicea a primit certificatul de „luptător determinant”, nota Recorder.ro.