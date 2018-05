eMAG - Vezi Eurovisionul la unul dintre astea 10 televizoare cu diagonala de peste 130 cm!

eMAG – Lista cu toate televizoarele cu diagonala de peste 152cm ce au reducere poate fi consultata AICI.

eMAG – Philips

Primul televizor pe care vi-l recomandam e si cel mai popular in randul televizoarelor de lux ce au reducere. Discountul in acest caz este impresionant de 46%. Televizorul are toate functiile smart incluse, o diagonala de 164cm si rezolutia cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Samsung

Trecem la un alt brand de mare calitate, e vorba de televizoarele de la Samsung. Modelul care noua ne-a atras atentia are o reducere de 2.800 de lei si o diagonala de 163cm. Televizorul poate fi conectat la internet si are disponibile functii smart, iar rezolutia e 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor Sony

Alt televizor, alta reducere uriasa: smart Android Led SOny Bravia face parte dintr-o gama de televizoare de foarte buna calitate. Televizoarul are rezolutia cea mai puternica de pe piata: 4k ultra hd. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Sharp

Televizorul Sharp are un pret rezonabil si un raport calitate/pret foarte avantajos. Acest televizor beneficiaza de o reducere de pret de 3.000 de lei, iar diagonala sa este de 164cm. Toate detaliile pot fi gasite AICI.

eMAG – LG

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol din promotia inceputului de an de la eMAG este pentru un televizor de la LG. Pretul sau e scazut cu 1.800 de lei, are diagonala de 164cm, rezolutie 4K ULTRA HD si toate functiile smart disponibile. Oferta completa poate fi accesata la URMATORUL LINK.

eMAG Televizoare – Wellington

Nu sunt multi cei care au auzit de producatorul Wellington, insa televizorul smart de la ei este cel mai ieftin de pe piata. Acest televizor de la eMAG are o reducere de 200 de lei chiar acum pe site, diagonala sa e una de 61cm si reda imagini HD, suficiente pentru display-ul destul de mic. Televizorul poate fi conectat la internet si prin wifi si este foarte apreciat de clientii care l-au cumparat. Oferta completa de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG Televizoare – Star Light

Trecem la un alt model de televizor, cu o oferta cel putin interesanta. Televizorul de la Star Light are o diagonala ceva mai mare, de 81cm, reda imagini impecabile HD, foloseste sistemul de operare Android, acelasi pe care il intalniti si pe majoritatea telefoanelor si care e usor si intuitiv. Televizorul din oferta eMAG are display de tip LED si o reducere de pret de 300 de lei. Star Light e in general un brand recunoscutpentru preturile mici pe care le practica, dar in acest caz aveti un pret chiar si mai mic. Televizorul are o garantie de 24 de luni, insa aceasta poate fi prelungita pentru o suma modica si veti avea prioritate in service. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Televizoare – Samsung

Va recomandam si un televizor de top care beneficiaza de 250 de lei reducere de la eMAG, e foarte avantajos dar si de cea mai buna calitate posibila, fiind un produs marca Samsung. Televizorul are diagonala ecranului de 80cm si rezolutie HD, display de tip LED de foarte buna calitate si toate functiile smart disponibile, asta inseamna ca poate fi conectat la internet, poate reda videoclipuri de pe youtube, dar si filme de pe netflix sau hbo go. Toate detaliile ofertei eMAG le gasiti AICI.

eMAG Televizoare – MAGLA

Un produs marca MAGLA, un brand foarte putin cunoscut, insa tocmai din acest motiv vine cu un raport calitate/pret mai avantajos fata de celelalte firme cunoscute. Televizorul acesta se poate spune ca le are pe toate: de la diagonala ecranului LED de 102 cm care e ideala pentru un dormitor de dimensiuni mici sau chiar medii, la rezolutie de buna calitate FULL HD pentru o experienta de vizionare minunata, la functiile smart si conectivitate la internet. Am uitat sa va spunem si de pretul foarte avantajos pe care il puteti vedea chiar voi AICI.

eMAG Televizoare – Vivax

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru televizorul Vivax Imago Smart Android ce are diagonala de 102cm sau 40inch, ecran FULL HD si conectivitate WIFI. Televizorul are o reducere de 18%, garantie de 24 de luni si posibilitatea de a extinde garantia cu inca un an sau doi, timp in care beneficiati de prioritate in service, inlocuirea produsului si optiunea de pick up si retur gratuit. Toate detaliile sunt AICI.