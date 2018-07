eMAG – Toate promotiile acestei saptamani, prezentate pe larg

eMAG are o saptamana foarte avantajoasa, cu multe promotii care se deruleaza in mod simultan.

eMAG – Lista cu toate promotiile disponibile la cel mai mare retailer online chiar in acest moment poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG deruleaza in aceasta saptamana ploioasa o gramada de promotii interesante. E parca vremea ideala sa stai acasa sau la birou, in fata calculatorului si sa-ti alini suprarea cu niste cumparaturi online.

eMAG – Zilele casei tale

Sunt zilele casei tale si nu poti sa-i sarbatoresti altfel decat cu un cadou. E timpul sa te bucuri de toate ofertele pe care le au cei de la eMAG pentru casa. Preturile scad timp de o saptamana intreaga la jumatate. Poti cumpara tot ce iti trebuie atat pentru interior cat si pentru curte. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Livrare rapida

Un nou serviciu foarte interesant e activ de ceva vreme la cel mai mare retailer online din Romania. E vorba despre livrarea rapida care te ajuta sa intri in posesia lucrurilor cumparate in doar 24 de ore. Plasezi comanda pana la ora 24 si apoi iti sunt livrate chiar a doua zi coletele. Chiar si in weekend. Toate informatiile despre aceasta promotie avantajoasa le gasesti AICI.

eMAG – zILE LINISTITE, CU HAINE PERFECT CURATE SI USCATE

O promotie foarte interesanta se desfasoara zilele astea la eMAG pentru masinile de spalat rufe, dar si pentru uscatoare. Ai vouchere de reduceri cu 10% pentru o multime de masini de spalat rufe. Preturile sunt foarte bune si produsele se epuizeaza destul de repede. Consulta promotia AICI.

eMAG – Playlistul verii

Poti alege din mii de jucarii pentru distractie garantata zi de vara pana-n seara. S-ar spune ca e o promotie pe gustul copiilor, dar si al adultilor care nu trebuie sa scoata prea multi bani din buzunar pentru a-i bucura pe cei mici. Gasesti de la jucarii de plaja la piscine, biciclete, trotinete, role si skateboarduri si multe altele. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Biciclete

Ultima promotie pe care v-o prezentam si v-o recomandam cu toata increderea de la eMAG este cea pentru biciclete. Chiar daca acum e o perioada mai ploioasa, merita sa achizitionati la preturi bune de la eMAG o bicicleta puternica pentru ca se incalzeste in curand. Este cea mai placuta metoda de a face miscare in aer liber si de a ne mentine sanatosi. Iata ofertele AICI.