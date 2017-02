eMAG Stock Busters – 8 oferte de laptopuri ce au reduceri reale de pana la 40%

eMAG Stock Busters este o promotie foarte mare cu lichidare de stocuri pentru multe categorii de produse de la eMAG.

eMAG Stock Busters este o campanie uriasa de lichidare de stocuri pentru foarte multe categorii de produse ale celui mai mare retailer online din Romania. Printre produsele aflate la oferta se gasesc si laptopuri care au preturi cu discounturi de 40%. Noi va prezentam 8 astfel de oferte pe care merita sa le achizitionati chiar acum.

eMAG Stock Busters – Laptop 2 in 1 HP Elite Book Revolve 810 G3

HP este unul dintre cele mai renumite branduri care produc laptopuri din intreaga lume, tocmai din acest motiv si modelul pe care vi-l recomandam noi cu 39% reducere are garantia unei calitati desavarsite. Laptopul 2 in 1 HP EliteBook Revolve 810 G3 are un procesor Intel Core i5 de ultima generatie cu o frecventa de 2.3 Ghz pe arhitectura Broadwell. Ecranul este unul mic de doar 11.6 inch, astfel ca are o greutate si o dimensiune redusa, este foarte usor de transportat si in plus, dupa cum ii spune si numele, se poate transforma cu usurinta intr-o tableta, avand touch screen. Configuratia laptopului cuprinde o memorie de 8GB, 256GB SSD spatiu de stocare si o placa video Intel HD Graphics. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Acer Aspire

Trecem la un laptop ceva mai ieftin, insa cu o reducere aproape la fel de mare de pret, de 36%. Laptopul Acer Aspire ES1 are procesor Intel Celeron, memorie de 128GB SSD pentru transfer de date de mare viteza, 4GB memorie de tip DDR3 si reda imagini la o rezolutie Full HD. Toata aceasta configuratie costa putin peste 1.000 de lei si oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Asus

Discount de 31% pentru laptopul Asus ce e dotat cu un procesor de ultima generatie de la Intel Core i5. Procesorul este construit pe o arhitectura Skylake si are frecventa de 2.3 Ghz. Ecranul laptopului este unul standard de 15.6 inch diagonala, memoria are 4GB si spatiu de stocare este unul foarte generos de 1TB. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica de tip DVD-RW dar si o placa video nVidia GeForce GTX 950M de 2GB. Toate detaliile ofertei si pretul le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Kiano Slimnote

Cu siguranta este pentru multi dintre noi un brand complet nou si necunoscut, inca calitatea laptopului Kiano Slimnote este garantata printr-o garantie de 2 ani de zile, dar si prin renumele bun pe care il are pana acum pe piata. Laptopul este unul de dimensiuni mici, are diagonala ecranului de doar 14.1 inch, 2GB DDR3 memorie si 32GB spatiu de stocare, iar sistemul de operare este Windows 10 cu care vine preinstalat din fabrica. Pretul include un discount de 31% si poate fi consultat AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop HP PRObook 640G1

Revenim cu un alt tip de laptop de la HP, unul dintre cei mai renumiti si apreciati producatori de laptopuri: ProBook 640 G1. Acest laptop are procesor Intel Core i3 4000 U cu frecventa de 2.4 Ghz pe o arhitectura Haswell. Memoria sa este de 4GB si are un spatiu de stocare de 500GB. Placa video este Intel HD Graphics, iar sistemul de operare este preinstalat si inclus in pretul laptopului, Microsoft Windows 7 Professional + Upgrade Window 8 Pro. Toate detaliile ofertei cu 30% mai ieftine la eMAG Stock Busters pot fi gasite AICI.

eMAG Stock Busters – Toshiba Tecra Z50

Stoc limitat pentru acest model de laptop extrem de puternic dar si ceva mai scump fata de modelele prezentate anterior. Toshiba Tecra este un laptop extrem de puternic, ideal pentru gaming sau chiar pentru montaj video sau audio. Laptopul are procesorul cel mai performant de pe piata, un Intel Core i7 cu frecventa de 2.1 Ghz pe o arhitectura Haswell, ecranul este de 15.6 inch si reda imagini de calitate Full HD. Memoria laptopului este de 8GB si spatiu de stocare de 256GB SSD. Toate detaliile ofertei cu reducere de 29% pot fi gasite AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Gaming Lenovo IdeaPad

Daca mai devreme v-am prezentat o oferta ceva mai costisitoare dar cu mare discount in cadrul eMAG Stock Busters, acum este randul sa va prezentam din start un laptop foarte ieftin pentru configuratia cu care e dotat, un laptop destinat special pasionatilor de gaming. Gaming Lenovo IdeaPad 700 are processor Intel Core i7, necesar pentru cele mai performante jocuri pe calculator, frecventa procesorului este de 2.6Ghz pe o arhitectura Skylake, 15.6 inch display Full HD de tip IPS, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Nu se putea un laptop de gaming fara o placa video nVidia GeForce GTX 950M de 4GB. Toate detaliile ofertei extrem de avantajoase pot fi gasite AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Alienware 17 R4

Ultimul laptop pe care vi-l prezentam in cadrul acestui articol din super ofertele promotiei eMAG Stock Busters este produs de Alienware, un brand renumit pentru laptopuri foarte puternice dar si destul de costisitoare. Este si cazul acestui model 17 R4 care e dotat cu procesor Intel Core i7 6700 HQ ce are o frecventa de 2.6 Ghz si arhitectura Skylake. Ecranul laptopului este fabulos, are diagonala de 17.3 inch QUHD, 32GB memorie si 256GB SSD + 1TB HDD 7200rpm spatiu de stocare. Placa video este nVidia GeForce GTX 1070 de 8GB, VR Ready si sistemul de operare Windows 10 Home. Pretul include o reducere de 23% si poate fi gasit AICI.