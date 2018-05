eMAG – Start de saptamana in mare forta: mii de produse la reducere

eMAG incepe saptamana foarte bune cu mai multe promotii care se desfasoara simultan.

eMAG – Lista tuturor promotiilor disponibile in acest moment poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are un inceput de saptamana senzational cu doua promotii mari si mai multe promotii ceva mai mici. Toate au reduceri de preturi consistente si merita sa aruncati si voi o privire peste ele.

eMAG – Electronic Days

Prima promotie pe care v-o recoandam este Electronic Days, care vine cu reduceri de pana la 50% pentru foarte multe produse electronice, dupa cum ii spune si numele. Televizoare de toate rzolutiile, produse de gaming, aparate foto si video si multe altele, toate au discounturi ce ating de multe ori pragul de 50%. Ofertele sunt disponibile AICI.

eMAG – Promotie iPhone

Zeci de oferte excelente pentru telefonul preferat al tuturor: iPhone. Puteti cumpara in 24 de rate cele mai puternice configuratii de telefoane de la Apple, dar fara sa trebuiasca sa achitati dobanda. In plus, ratele sunt foarte accesibile . Toate ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG – Televizoare Samsung

Detalii vii si culor incredibile, la reduceri electrizante. Televizoarele Samsung sunt pur si simplu incomparabile si toata lumea cunoaste acest lucru. Este unul dintre cei mai de incredere producatori de televizoare, chiar daca pentru unele modele preturile sunt ceva mai mari. Cu ajutorul acestei promotii de la eMAG, exista o multime de televizoare la reducere, vi le recomandam in special pe cele cu rezolutie 4K si toate functiile smart disponibile. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Laptopuri gaming

Avem o promotie speciala pentru iubitorii de jocuri pe calculator care aduce 35% reducere de pret pentru configuratiile cele mai puternica de laptopuri. Preturile sunt senzationale iar calitate laptopurilor e desavarsita. Merita sa investesti in cea mai noua si mai puternica tehnologie a momentului si sa te bucuri de ea. Ofertele cu 35% reducere de la eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG – Buy Back Samsung

Vino cu telefonul vechi si primesti contravaloarea lui, plus o extrareducere pentru achizitionarea unui telefon mobil nou de la Samsung. O super oferta si o super promotie la telefoanele mobile Samsung care e disponibila doar la eMAG in aceasta perioada. Va recomandam sa profitati de reducerile extra de pana la 450 de lei pentru un nou telefon mobil Samsung si sa cumparati la preturi bune noile modele S9. Ofertele sunt listate AICI.