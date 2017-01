eMAG Revolutia Preturilor – Cat au ajuns sa coste Samsung Galaxy si iPhone. Discounturi de 30%

eMAG Revolutia Preturilor aduce cu adevarat oferte incredibile pentru mai multe modele de telefoane mobile de ultima generatie.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista cu toate modelele de telefoane mobile ce au reduceri poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie ce atinge toate categoriile de produse cu reduceri ce ajung pana la 50%. Am studiat ofertele disponibile pentru telefoanele mobile de ultima generatie de la Samsung si Apple si chiar si aici discounturile ating pragul de 30%. Iata care sunt cele mai bune oferte:

eMAG Revolutia Preturilor – Samsung Galaxy S6 Edge

Acest model de telefon mobil are avantajul faptului ca desi nu este varf de gama, a fost lansat cu putin timp inainte de S7 care este cel mai nou model, astfel ca tehnologia este mult asemanatoare, insa preturile pentru modelul S6 Edge sunt semnificativ mai mici. La eMAG Revolutia Preturilor, modelul White al telefonului Samsung Galaxy S6 Edge beneficiaza de 16% discount, are o memorie de 32GB si pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefonul mobil Apple iPhone 7

Continuam prezentarea ofertelor cu cel mai nou model de la Apple: iPhone 7. Va prezentam pretul la reducere in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pentru modelul dotat cu memorie speciala de 256GB, JET BLACK. Oferta include un discount semnificativ si o gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Samsung Galaxy S7

Cea mai mare reducere si cea mai buna oferta pe care noi am gasit-o pentru telefoanele de top in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor este cu siguranta pentru modelul de telefon mobil Samsung Galaxy S7 care are un discount de 32GB. Telefonul e dotat cu functie 4G si are pretul redus cu 30%, pe care il gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPhone 7

Va prezentam si modelul cel mai ieftin de Apple iPhone 7, diferenta de pret este facuta de memoria acestuia. Modelul actual are doar 32GB, suficient pentru a stoca o multime de imagini, fotografii, dar si aplicatii. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor - Samsung Galaxy S7 Edge

Unicitatea acestui model de telefon mobil de la Samsung consta in marginile rotunjite care ofera nu doar un design deosebit, dar si accesibilitate la meniul special. In ciuda imaginii futuristice de care da dovada, pretul telefonului este unul foarte avantajos, mai ales dupa reducerea cu 23% a pretului in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Oferta o puteti consulta si voi AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon Apple iPhone 7 Plus

Cu display-ul ceva mai mare fata de modelele precedente, iPhone 7 Plus are in dotare cea mai noua si mai de calitate tehnologie produsa de Apple. Pretul telefonului este unul destul de costisitor insa beneficiati de o garantie de 24 de luni si o reducere in acest moment in promotie eMAG Revolutia Preturilor. Oferta merita consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – iPhone 5S

Desi este un model vechi, cel mai vechi model care inca se comercializeaza, acest telefon mobil si-a dovedit durabilitatea si calitatea de-a lungul timpului. Tehnologia cu care e dotat face fata cu usurinta cerintelor actuale ale aplicatiilor disponibile, iar pretul este indiscutabil foarte avantajos, beneficiaza si de un discount consistent de 12% de la promotia eMAG Revolutia Preturilor. Oferta o gasiti AICI.