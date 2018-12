eMAG – Produsele ignorate de clienti, dar care au reduceri mai mari ca niciodata

eMAG implineste 17 ani de activitate in Romania, prilej de sarbatoare si de preturi mici. Printre produsele vizate de reduceri se numara si multe care sunt ignorate de clienti.

eMAG – Lista tuturor ofertelor de Ziua eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o campanie speciala de Ziua eMAG, ziua in care implineste 17 ani de activitate pe piata din Romania si nu numai. Cel putin la noi in tara, eMAG a devenit cel mai mare retailer online, investind foarte puternic.

Un obicei foarte frumos si apreciat de clienti este acela ca eMAG marcheaza ziua de nastere a afacerii printr-o campanie puternica de reduceri, aproape la fel de puternica precum cea de Black Friday.

Printre sutele de mii de produse aflate la reducere la eMAG, noi am ales sa va prezentam cateva categorii care sunt ignorate de clienti, dar care tocmai din acest motiv au reduceri mai consistente fata de altele.

eMAG – Categoriile ignorate de clienti

Din experienta noastra, toata lumea intra pe site-ul eMAG pentru a vedea preturile la promotie. Se orienteaza dupa reducerile la telefoanele mobile, la televizoare, poate la laptopuri si electrocasnice mari, in schimb nu se uita mai atent si la categoriile eMAG cu produse mai mici care au discounturi chiar mai consistente. Iata-le:

1 Produse pentru bebelusi – Parintii stiu cate nevoi are un bebelus, iar preturile acestor produse sunt destul de piperate, asa ca o promotie e mereu bine venita. De exemplu preturile la hrana, dar si accesorii, in special scutece si ingrijire si igiena scad foarte mult. Desigur, gasiti oferte bune si pentru articole de amenajarea camerei copilului.

2 Asigurare RCA – Statisticile au aratat ca cei mai mult soferi incheie asigurarile obligatorii de tip RCA fie la sfarsitul anului, fie la inceputul anului. E o perioada foarte buna sa profitati uneltele celor de la eMAG pentru a vedea, online, cat ar costa asigurarea RCA la fiecare companie disponibila. Se poate face o simulare online cu ajutorul calculatorului, introducand datele masinii.

3 Sport si activitati in aer liber – Produsele din categoria de sport se impart in 2, ambele foarte avantajoase. Daca vorbim despre sporturile de iarna, gasiti o multime de produse de sezon care merita studiate, discounturile de Ziua eMAG sunt mari. In alta ordine de idei, produsele de sport cum ar fi hainele, incaltamintea speciala, dar si alte accesorii pentru sporturi in aer liber de vara au preturi foarte mici tocmai pentru ca vanzarile sunt slabe. Un cumparator inteligent stie sa profite chiar acum de aceasta situatie.

4 Climatizare – La fel ca la produsele sport, la cele de climatizare gasiti o multime de oferte pentru produse de incalzire necesare in perioada rece, dar gasiti si preturi foarte bune, mult mai bune decat in vara, pentru aparatele de aer conditionat pe care vi le recomandam cu incredere.

5 Tablete – Intr-o alergare nebuna dupa oferte la telefoane mobile, televizoare si alte gadgeturi, tabletele au ajuns sa fie ceva mai ignorate, motiv pentru care eMAG pluseaza cu reduceri mari de tot.