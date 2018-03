eMAG. Pana la urma trebuie sa vina si primavara. Reduceri uriase la motosape si motocultivatoare

Lucrarile in gradina vor incepe pana la urma, tocmai de aceea eMAG a pregatit mari reduceri la motosape si motocultivatoare. Nu rata ocazia sa vezi cele mai bune preturi la uneltele de gradina.

Intreaga lista cu motocultivatoare si motosape la super preturi poate fi consultata AICI.

Pachet motocultor profesional Ruris DAC 7000K, cu roti de cauciuc si rarita, 7 CP, 4 timpi, 56-83 cm. Este o unealta puternica si eficienta, ce marunteste solul din gradina sau solarii in mai putin de 30 de minute pe o suprafata de 500 mp, deci in scurt timp ai pamantul gata de insamantat sau pregatit de plantare. Beneficiezi de o motosapa cu cuplu marit, dar la un consum constant de 1 litru de benzina pe ora. Aceasta unealta a fost conceputa in principal pentru functia de sapare, iar masina propriu-zisa formeaza un ansamblu inseparabil, deci nu poate functiona din punct de vedere constructiv altfel. Vezi AICI mai multe detalii despre aceasta oferta eMAG.

Motosapatoare Heinner 139 CC, 4 CP, 3000 rpm. Este o unealta la un pret foarte bun, este eficienta si usor de manevrat, dar si compacta, astfel incat munca din gradina devine floare la ureche. Aceasta motosapatoare este destinata exclusive activitatilor de sapare, la o adancime nu mai mare de 24 de cm. Ai un utilaj ideal pentru lucrari agricole in gradina, mai usoare si mai placute, precum sapatul gradinii de flori sau gradinii de legume. Detine 16 lame, 4 freze, are 4CP, 1200 ml capacitate rezervor si un consum de 0,6 liri de combustibil pe ora. Cu 3000 de rpm si o latime de lucru maxima de 36 de cm, aceasta unealta usor de manevrat este ideala pentru orice fel de gradina. Intra AICI pentru a vedea detaliile acestei oferte eMAG.

Pachet motocultor profesional Progarden, 7 CP, 50-90 cm, roti de cauciuc, pe ulei. Un aparat ce fata fata pe terenuri dure, medii, de pana la 1 ha. Are o constructie simpla si solida, fiind echipata cu senzor de ulei, care protejeaza impotriva griparii atunci cand cantitatea de ulei nu este la nivel sau pentru lucrarile cu inclinatii de peste 25 de grade. Are un sistem de ambreiaj foarte flexibil si fiabil, cu 2 curele dintate cu racire si rola intinzator. Asadar, este o unealta rezistenta la pamant foarte dur, pietre, radacini sau alte obstacole. Are latime de lucru reglabila, freza se segmenteaza in doua bucati, lucreaza in depilna siguranta. Setul contine doua freze de sapat, doua roti, 1 litru de ulei de mototr, 1 litru de ulei transmisie. AICI ai mai multe detalii despre oferta eMAG la acest produs.

Motosapa DAC cu roti de cauciuc si roti met 300 fara manicot, plug si adaptor. Fiind un produs semiprofesionist, se preteaza foarte bine pentru lucrarile pe suprafete mici de gradina. Marunteste pamantul fara probleme, fiind de mare ajutor intr-o gospodarie mica sau medie. In 2 ore poate sapa eficient o suprafata de 2500 mp. Are 2 viteze, marsarier, putere motor de 7 CP, latimea de lucru este de 83 de cm maxim, iar adancimea de 23 de cm maxim. Este o motosapa in 4 timpi, ce merge pe benzina, are pornire manuala si este foarte eficienta. Tot ce ai nevoie pentru lucrarile de primavara din gradina. Vezi AICI mai multe detalii despre oferta eMAG.

Motoburghiu Heinner, 2.5 CP, 52 CC. Aceata foreza de pamant in 2 timpi pe benzina este o unealta pentru hobby, cu pornire manuala si functie de demaror cu recul. Are racire cu aer, un singur cilindru, iar dimensiunile burghiului sunt de 150mm x 800 mm. Tipul de transmisie este pe ax, are viteza de rotatie a frezei de 216 rpm maxim, iar viteza maxima este de 6500 rpm, cu o latime de lucru maxima de 150 mm. Lucrezi rapid si eficient cu o unealta excelenta pentru lucrarile de gospodarie. Vezi AICI detaliile acestei oferte de la eMAG.