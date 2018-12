eMAG – Ce cadouri poti cumpara de Craciun, din promotia eMAGIA Sarbatorilor

eMAG are o promotie cu cadouri de Craciun pentru cei care au inceput cumparaturile.

eMAG – Lista cu posibile cadouri de Craciun din promotia eMAGIA Sarbatorilor poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat drumul in aceasta luna la o promotie foarte interesanta de reduceri pentru pasionatii de cumparaturi si cadouri in perioada sarbatorilor de iarna. eMAGIA Sarbatorilor e o promotie de cadouri de la eMAG care are reduceri de pana la 50% pentru o multime de oferte.

Mai jos, am selectat si noi cateva cadouri pentru toata familia pe care le puteti achizitiona din promotia eMAGIA Sarbatorilor. Preturile sunt bune, insa ofertele se epuizeaza destul de rapid, asa ca daca vedeti ceva ce va place si va avantajeaza, nu stati prea mult pe ganduri. Spor la cumparaturi!

Plata in rate fara dobanda la eMAG poate fi efectuata cu cardul Raiffeisen care va aduce pana la 24 de rate fara dobanda si pana la 10% inapoi din suma cheltuita. Pentru detalii si procedura de obtinere a unui asemenea card, aveti toate informatiile ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG cadouri – Telefoane mobile

O multime de telefoane mobile foarte performante au reduceri mari la eMAG si sunt ideale ca si cumparaturi drept cadou de Craciun. Va spunem din start ca gasiti reduceri semnificative la multe modele de Samsung Galaxy dar si iPhone. Lista completa cu telefoane mobile, tablete, smartwatch-uri, bratari fitness, acumulatori externi, dar si accesorii de telefoane mobile, huse si folii, suporturi auto si multe accesorii pentru tablete, pe toate le gasiti listate la URMATORUL LINK.

Telefonul mobil Samsung Galaxy S7

Daca vreti sa faceti cuiva un cadou de exceptie dar sa iesiti si rezonabil ca cheltuiala, o varianta foarte buna si extrem de impresionanta ar fi telefonul mobil Samsung Galaxy S7. Desi nu este varf de gama, telefonul mobil e foarte avantajos, puternic, are tehnologie actuala, o memorie de 32GB si functie 4G. Pretul beneficiaza de 33% reducere si poate fi gasit AICI.

eMAG Cadouri – Laptopuri, IT, Birotica si papetarie

Trecem la o alta categorie de cadouri din promotia eMAGIA Sarbatorilor, cea a laptopurilor si a calculatoarelor desktop PC. Ofertele de aici ating deseori reduceri de pret de peste 30-35%, asa ca merita sa aruncati o privire peste preturile listate la URMATORUL LINK.

Laptop Lenovo 320

Oferta pe care v-o recomandam noi este pentru un laptop produs de Lenovo ce are procesor Intel Core i5 cu o frecventa de 2.5 Ghz, Kaby Lake, ecran de 15.6 inch ce reda imagini excelente Full HD, o memorie de 4GB si spatiu de stocare de 1TB. In plus, laptopul mai e dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW si o placa video Intel HD Graphics. Sistemul de operare cu care vine preinstalat este Windows 10. Oferta completa o gasiti AICI.