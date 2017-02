Elena Udrea, vizită la DNA

Elena Udrea s-a prezentat la DNA în dosarul privind finanţarea ilegală a campaniei electorale pentru alegerile locale din 2012. Ea a fost chemată pentru ca procurorii să-i aducă la cunoştinţă prelungirea controlului judiciar în respectivul dosar.

Fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea s-a prezentat, vineri, la Direcția Națională Anticorupție, în dosarul în care este cercetată în legătură cu finanțarea ilegală a campaniei electorale, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, ea a fost chemată pentru ca procurorii să-i aducă la cunoștință prelungirea controlului judiciar în respectivul dosar.

Și Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, a fost audiat vineri la DNA, în calitate de martor, în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei electorale pentru alegerile locale din 2012.

"Am fost invitat în calitate de martor într-o chestiune în care nu am informații și anume finanțarea campaniei de la localele din 2012. (...) Este vorba de campania mea la Sectorul 1 pentru primărie. (...) Am spus că nu am avut niciun fel de tangență cu finanțarea campaniei, nici nu știu cine a fost mandatarul financiar. (...) Nu mi-a fost comunicată nicio suspiciune, ci doar am fost întrebat ce știu și am spus ce știu", a precizat Paleologu.

El a explicat că este vorba despre dosarul în care e vizată Elena Udrea și a menționat că, încă din anul 2008, a semnalat problema legată de modalitatea de finanțare a campaniilor electorale, potrivit Agerpres.