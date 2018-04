Dieta românească face minuni! Mănânci ieftin, sănătos şi slăbeşti rapid

Unele dintre cele mai cunoscute diete sunt caracterizate in principiu de consumul de alimente care, pentru romani, pot fi destul de inaccesibile, fie din cauza pretului fie din cauza faptului ca efectiv nu se gasesc usor in piata.

Insa, exista o dieta care este accesibila mai tuturor romanilor, este destul de ieftina iar rezultatele sunt vizibile in timp foarte scurt.

Mai mult decat atat, datorita alimentelor care sunt folosite in aceasta dieta, organismul va primi absolut toti nutirentii necesari pentru ca sa va simtiti mereu in forma si plini de energie. Totodata, kilogramele in plus vor disparea in doar cateva zile iar dieta poate fi tinuta pe o perioada indelungata, neavand efecte adverse, asa cum au multe alte diete.

Pe deasupra, dieta romaneasca este si destul de ieftina.

Astfel, pentru aceasta dieta este nevoie sa cumparati salata verde (in jur de 2,5 lei legatura), oua (50 de bani bucata), pui (un pui intreg costa in jur de 20 de lei si poate fi portionat pentru patru zile), paine neagra (1 leu bucata), iaurt 3% grasime (5 lei 500 de grame), ciuperci la cutie (4 lei cutia), fulgi de ovaz integrali (4 lei 500 de grame), grepfruit (4 lei kilogramul), ceapa verde (2,5 lei legatura), leurda (2,5 lei legatura), fasole verde la borcan (3,5 lei borcanul)

Din alimentele de mai sus va puteti forma o dieta care pe langa faptul ca va va curata organismul, va va ajuta sa scapati de grasime in mod miraculos. Acest lucru se doatoreaza faptului ca dieta presupune eliminarea grasimilor din alimentatie si imbogatirea acesteia cu vitamine, proteine, si nutrientii necesari fiecarei zile.

Asadar, iata meniul pe cinci zile al dietei romanesti:

ZIUA 1

Mic dejun: Omleta din 4 albusuri de ou si un galbenus, fara ulei. O cana mare de suc de gref. Se stoarce sucul unui gref intreg si se amesteca cu 500 de mililitri de apa.

Pranz: 3 felii de paine neagra prajita, doua copanele de pui fierte si o legatura de ceapa verde.

Cina: 200 de grame de ciuperci innabusite, cu mult usturoi.

ZIUA 2

Mic dejun: 150 de grame de fulgi de ovaz cu iaurt 3% grasime cat doriti. Terciul acesta face minuni pentru digestie.

Pranz: 250 de grame de ciuperci innabusite cu usturoi si o cana mare de suc de gref

Cina: Salata verde asezonata cu otet de mere si cu multa ceapa verde. Plus 4 felii de paine neagra prajuta.

ZIUA 3

Mic dejun: 2 oua ochiuri, prajite in ulei, cu 3 felii de paine neagra prajita. O cana mare de suc de gref dupa aceea.

Pranz: Fasole verde fiarta cu piept de pui fiert. Putet manca cat doriti.

Cina: 300 de grame de iaurt si 100 de grame de fulgi de ovaz.

ZIUA 4

Mic dejun: Supa de pui cu crutoane si un ou fiert. Supa puteti manca cat doriti si este important sa fie destul de fierbinte.

Pranz: Salata de ceapa verde, ciuperci innabusite si leurda. Puteti manca cat doriti.

Cina: o cana mare de iaurt si un gref consumat intreg.

ZIUA 5

Mic dejun: 4 felii de paine neagra prajita cu doua oua fierte, consumate intregi.

Pranz: piept de pui la gratar cu salata de leurda. Puteti adauga deasupra iaurt degresat.

Cina: 15 de grame de fulgi de ovaz cu 200 de grame de iaurt. Dupa cina consumati o cana mare de suc de gref.

IMPORTANT

Aceasta dieta asigura tot ceea ce are nevoie organismul pentru 24 de ore. Este insa imperativ sa dormiti cel putin 6 ore pe noapte si maxim opt ore pe noapte, pentru ca atunci corpul consuma cele mai multe calorii.

Pe parcursul dietei nu aveti voie sa consumati sare sau zahar in exces. Este indicat consumul ciocolatei negre drept gustare, dar maxim 100 de grame pe zi.

Cina nu trebuie luata decat cu 4 ore inainte de culcare iar mesele trebuie luate la intervale de maxim 5 ore.

