Dieta cu corcodușe te ajută să slăbești 5 kg în doar 7 zile!

Dieta cu corcoduse

Dieta cu corcodușe te ajută să slăbești rapid fără să te înfometezi: Slăbești 5 kg în doar o săptămână.

Dieta cu corcodușe. Corcodusele sunt acele fructe mici, galben-aurii sau violacee, care cresc in pomi de multe ori chiar la marginea drumului. Le stim cu totii, fiindca in copilarie le mancam inclusiv verzi, inainte sa se coaca, apreciind gustul lor acrisor. Corcodusele au proprietati excelente pentru sanatate si silueta.

Sunt un bun detoxifiant atat pentru organism per ansamblu, cat si pentru piele, pe care o fac mai frumoasa si mai stralucitoare. In plus, oricat de banale ar parea aceste fructe, ajuta si la slabit intr-un mod sanatos.

Corcodusele contin o cantitate mare de apa, astfel ca sunt foarte satioase. In acelasi timp, imbunatatesc digestia. Au foarte putine calorii si accelereaza metabolismul, ceea ce inseamna ca sunt ideale in curele de slabire. Organismul va arde depozitele adipoase intr-un ritm mai bun si va impiedica formarea altor celulele de grasime, transformand zaharul in energie.

Dieta cu corcodușe. Pentru slabire, corcodusele pot fi consumate in doua feluri: crude sau in supa de corcoduse.

Pentru a scapa de pana la 5 kilograme intr-o saptamana este suficient sa mananci corcoduse proaspete in orice cantitate doresti. Le poti consuma la cele doua gustari ale zilei, dar chiar si inainte de fiecare masa principala.

Daca tii dieta timp de 7 zile, atunci intr-una dintre ele trebuie sa consumi exclusiv corcoduse. In acest fel organismul va trece printr-un proces rapid de detoxifiere, extrem de important daca vrei sa pierzi din kilogramele acumulate.

Corcodusele le mai poti consuma si sub forma de supa. Pune intr-o oala aproximativ doua kilograme de corcoduse si doua pahare de apa. Acoperi cu capac si lasa la foc potrivit pana se inmoaie corcodusele si se pot desprinde de pe samburi.

Dieta cu corcodușe. Separa pulpa corcoduselor de samburi, apoi cu ajutorul unui blender obtine o pasta groasa. Fierbe intr-un litru de supa o ceapa mare, doi morcovi, un pastarnac, doua radacini de patrunjel, o telina mica si condimenteaza cu sare. Cand legumele sunt fierte, paseaza-le si pe ele si amesteca-le cu plpa de corcoduse. Pune totul din nou la fiert pana supa prinde putina consistenta. La final, adauga unt, un strop de sos de soia, o lingura de zahar si cateva lingurite de ketchup.

Mananca supa rece, cu smantana lichida si cu crutoane din paine integrala.

Sursa: ele.ro