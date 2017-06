Dieta cu castravete: Slăbiţi 2 kg în 2 zile

Castraveţii au un conţinut mare de apă (95%), enzime, vitamine (A, B1, B2 şi C), sodiu, potasiu, calciu, fosfor, fier, zinc, mangan şi iod. O cură cu această legumă este extrem de indicată deoarece este un bun depurativ, ajutând la evacuarea apei reţinute, dizolvarea acidului uric şi uraţi şi la eliminarea substanţelor toxice din organism. În plus, are efect antiinflamator.