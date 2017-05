Dieta cu căpșuni! Iată cum să slăbești 4 kilograme în 7 zile

Sezonul căpșunilor e în toi așa că acum e cel mai bun moment pentru a te bucura de fructele dulci, zemoase și extrem de gustoase. Dacă vrei să slăbești, căpșunile sunt ideale pentru o dietă echilibrată și sănătoasă.

Căpșunile, o sursă de vitamine și antioxidanți

Cu un conținut de 90% apă, căpșunile asigură echilibrul de minerale, oferă senzația de sațietate și ajută organismul să elimine toxinele. Căpșunile sunt indicate în diete datorită conținutului scăzut de calorii (200 de grame au doar 49 de calorii). Acestea sunt bogate în vitamina B6, vitamina C, fosfor, magneziu, potasiu, iod, acid folic și grăsimi sănătoase omega-3. De asemenea, fructele sunt recunoscute pentru efectele antiinflamatorii, datorate antioxidanților care dau culoarea roșie și care ajută la stimularea creierului, scrie clickpentrufemei.ro.

Căpșunile tratează boli

Sunt benefice pentru ficat și bilă. Datorită conținutului de vitamina K, acestea ajută în insuficiența hepatică și afecțiunile bilei. Tot căpșunile accelerează vindecarea rănilor și a arsurilor datorită conținului mare de vitamina C, care are un rol important în acest proces.

Cu un conținut bogat de antioxidanți și nutrienți cu rol antiinflamator, fructele ajută la protejarea inimii. Dacă nu știai, consumul regulat de căpșuni previne bolile oftalmologice. Conținutul de vitamina C și complexul de vitamine B este o sursă importantă în prevenirea bolilor care pot afecta vederea.

Dieta pentru 7 zile

Această cură presupune calcularea caloriilor de la fiecare masă, astfel încât să nu se depășească maximul de 1200, și include căpșunile la fiecare masă și gustare, mai puțin cea de seară, pentru a nu crea fermentații.

Mic dejun: 200 g căpșuni și un iaurt degresat cu cereale integrale

Gustare: Un smoothie din fructe de pădure și căpșuni

Prânz: 200 de grame de căpșuni, și o salată verde cu piept de curcan sau pui la grătar

Cina: Pește la cuptor

De reținut!

Meniul poate varia în funcție de alimentele care îți plac. În timpul dietei, nu ai voie să consumi prăjeli, mâncare de tip fast-food, pâine, dulciuri sau băuturi carbogazoase.

Atenție!

Dacă suferi de alergie la căpșuni, ar fi bine să optezi pentru o dietă cu zmeură, mure sau afine care au același efect. Dieta nu trebuie urmată mai mult de 2 săptămâni deoarece ar putea să creeze probleme organismului așa că înainte de a o începe, consultă un medic nutriționist.