Dezvăluiri despre Inna

Inna se lansează pe piața media cu noua ei revistă. Artista speră să fie mai aproape de fanii ei cu acest proiect.

„Hei, party people! Lucrez de mult timp la acest proiect și mă bucur să vă prezint INNAMag. Get the party started și hai să descoperiți primul număr, Summer Never Ends, cu două interviuri surpriză și un nou shooting. Have FUN!”, a spus INNA.

Primul număr al revistei conține un interviu exclusiv cu fotograful Edward Aninaru, cel care a realizat și shooting-ul de copertă, călătorie alături de INNA „înconjurul lumii într-o lună”, România văzută prin ochii artistei, recomandările ei pe diverse subiecte, dar și un quiz cu nimeni alta decât ANTONIA.