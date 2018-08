Ce făcea în camera de spital jandarmeriţa bătută la protest. Răsturnare de situație

Jandarmerița externată

S-a aflat ce făcea jandarmerița Ștefania în camera de spital în momentele în care Jandarmeria anunța că riscă să rămână paralizată: jandarmeriţă era "bine mersi", spune un martor din spital: "Acea jandarmeriţă era conştientă, cooperantă, vorbea, vorbea la telefon. Eu când am încercat să scot telefonul mi s-a atras atenţia că în cameră la resuscitare nu am voie să folosesc telefonul mobil. Ea vorbea la telefon".

Apar detalii noi în cazul femeii-jandarm despre care colegii ei spuneau în noaptea protestelor că s-ar „lupta pentru viaţa ei" şi că ar risca să rămână paralizată. Marian Fârdea, ofiţer de poliţie în rezervă, a fost şi el prezent în Piaţa Victoriei la protestul din 10 august. Şi a ajuns la spital, în aceeaşi încăpere cu tânăra de 23 de ani.

În timp ce purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei alarma opinia publică cu privire la starea de sănătate a jandarmeriţei de 23 de ani bătută de protestatari, tânăra se afla în stare bună în spital, a dezvăluit joi, pentru Epoch Times, Marian Fârdea, ofiţer de poliţie în rezervă, care susţine că a ajuns în aceeaşi încăpere cu ea în seara intervenţiei în forţă din Piaţa Victoriei.

"Am fost dus de urgenţă la spitalul Floreasca. Acolo, la triaj, văzând cu ce diagnostic am venit şi considerând că este risc vital de deces, am intrat pe linia de urgenţe majore la resuscitare. Acolo în camera de resuscitare erau trei jandarmi, printre care şi jandarmeriţa Ştefania care a devenit celebră cu această înscenare şi diversiune, în stânga mea era un jandarm, în dreapta mea pe pat era acel protestatar cu care am venit, şi în dreapta un alt protestatar şi al treilea pat era jandarmeriţa respectivă care era acoperită de un cearşaf. La capul ei stătea un jandarm care era doar cu pantalonii militari, dar cu un tricou civil, care o asista, iar acea jandarmeriţă era bine mersi", a declarat Marian Fârdea, care protestează împotriva PSD-ALDE încă de când cu OUG 13.

Întrebat dacă se mişca şi dacă arăta ca un om care ar fi putut avut fractură de coloană, aşa cum susţinea Jandarmeria, ofiţerul a replicat:

"Noi, ca ofiţeri de poliţie, am făcut medicină legală. Am participat la fel de fel de evenimente foarte grave. Acea jandarmeriţă era conştientă, cooperantă, vorbea, vorbea la telefon. Eu când am încercat să scot telefonul mi s-a atras atenţia că în cameră la resuscitare nu am voie să folosesc telefonul mobil. Ea vorbea la telefon. Probabil îşi anunţase familia să stea liniştită că nu e nimic grav cu ea. A avut nişte leziuni, ca dovadă că peste trei zile a ieşit sprintenă din spital, a avut într-adevăr nişte lovituri, dar nicidecum nu era în comă, cu fractură cervicală.", potrivit Adevarul.ro.