Descoperirea care va revoluționa lumea

O universitate irlandeză a construit un robot care poate contribui la combaterea singurătăţii în rândul vârstnicilor şi al persoanelor care trăiesc în centre de îngrijire, informează miercuri Press Association.

O echipă de ingineri de la Trinity College, Dublin, l-a prezentat miercuri pe ''Stevie II'', o versiune îmbunătăţită a primului robot cu funcţii de asistenţă socială din Irlanda, dotat cu caracteristici avansate de inteligenţă artificială.



Noua versiune îmbunătăţită a lui ''Stevie I'' poate fi utilizată în situaţii care presupun îngrijirea pe termen lung a vârstnicilor şi a persoanelor cu dizabilităţi.







''Stevie II'', un model cu o mai mare mobilitate şi dexteritate decât predecesorul, foloseşte tehnologii avansate bazate pe senzori care includ scannere laser, camere de profunzime şi senzori vizuali cu ajutorul cărora poate interacţiona în mod inteligent cu oamenii şi cu mediul.



Echipa de la Trinity s-a consultat cu un număr mare de experţi în perioada construcţiei robotului, printre care asistente medicale şi îngrijitori, dar şi cu vârstnici care trăiesc în locuinţele proprii sau în centre de îngrijire pe termen lung.



Conceptul iniţial al lui Stevie presupunea îndeplinirea unor sarcini de rutină în azilele de bătrâni cum ar fi să le reamintească rezidenţilor ora la care trebuie să-şi ia tratamentul. Cercetătorii au constatat că persoanele din căminele pentru bătrâni apreciază funcţia de socializare a lui Stevie, aceştia spunând că se simt bine când interacţionează cu robotul şi că le îmbunătăţeşte starea de spirit.



Expresivitatea accentuată a robotului i-a determinat pe cercetători să creadă că Stevie ar putea îndeplini o gamă largă de funcţii cu impact ridicat, cum ar fi sarcini de asistenţă, să-i ajute pe îngrijitori şi să ofere acces la tehnologii precum video calling, care pot fi inaccesibile persoanelor în vârstă.



Stevie este dotat cu recunoaştere facială şi vocală, ceea ce înseamnă că se poate adresa în mod direct celor cu care vorbeşte, poate înţelege şi răspunde la comenzi.



"Sufăr de astm şi îmi aminteşte ce medicamente trebuie să iau", spune Tony McCarthy, unul dintre vârstnicii care au făcut parte din focus group-ul dedicat lui Stevie.



"Cea mai importantă este capacitatea robotului de a face în mod direct un apel telefonic la serviciile de urgenţă pentru a solicita ajutor atunci când o persoană este imobilizată, cred că este un lucru foarte bun'', a mai spus acesta.



''În special în cazul persoanelor care au căzut şi nu pot ajunge la butonul de panică. Acesta ar putea să sune direct la urgenţă''.



Niamh Donnelly, o specialistă în inteligenţă artificială din echipa care l-a construit robotul Stevie, spune că cea mai importantă realizare este aspectul mai umanizat al roboticii.



"Când l-am adus pe Stevie în preajma oamenilor, aceştia, în loc să se aştepte ca robotul să le aducă un anumit lucru, au dorit să interacţioneze cu Stevie, să poarte o conversaţie sau să obţină o informaţie".



"Ne-au făcut să ne concentrăm asupra aspectului social".



"Când am testat versiunea pilot, chiar dacă am o pregătire tehnică, am vorbit mult cu oamenii încercând să-mi dau seama ce anume îşi doresc de la tehnologie. În viitor, mi-ar plăcea să-l fac pe Stevie să poată purta conversaţii pe diverse subiecte. Este extrem de dificil şi depinde foarte mult de context, dar mi-ar plăcea să-l văd pe Stevie având această abilitate", a mai spus specialista.



În lunile următoare, echipa intenţionează să testeze tehnologia inclusiv în Marea Britanie, unde Stevie va fi utilizat în centre de îngrijire pe termen lung din regiunea Cornwall, ca parte din programul cu finanţare europeană EPIC.

Sursa