Descoperire uimitoare a unui adolescent român: o stea variabilă

Un adolescent de 16 ani din comuna Schela, pasionat de astronomie, a descoperit o stea variabilă pe care a denumit-o "Schela V1", după numele localității în care locuiește.

Andrei Marian Stoian a descoperit steaua variabilă pe 3 ianuarie la Observatorul Astronomic din comuna Schela, pe care l-a amenajat cu ajutorul părinților și al Primăriei din localitate. Fiind primul care a descoperit corpul ceresc, acesta a avut onoarea de a-l numi "Schela V1".



Descoperirea respectivei stele variabile este rezultatul unei serii de observații astronomice (survey fotometric) realizate în ultimele luni ale anului 2016.



"M-am simțit mândru de mine și m-am bucurat de această descoperire despre care nimeni nu știa. Având privilegiul de a numi steaua așa cum am dorit eu, am preferat să o numesc 'Schela' pentru că așa am simțit, ca numele comunei mele să apară pe cer", a declarat Andrei-Marian Stoian, potrivit Agerpres.



Tânărul din Schela, elev la Seminarul Teologic "Sfântul Apostol Andrei" Galați, și-a descoperit pasiunea pentru astronomie în anul 2010, când a devenit membru al Astroclubului "Călin Popovici" din cadrul Observatorului Astronomic de la Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați.