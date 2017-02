Un ministru PSD face un pas în spate, legat de proteste

Ministru PSD

Declarație surprinzătoare a preşedintelelui PSD Braşov, Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului.

Preşedintele PSD Braşov, Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului, a declarat sâmbătă, referitor la protestele de stradă, că "nu ajută cu nimic să ne războim între noi românii", iar Guvernul trebuie să ducă la îndeplinire ceea ce a promis în campania electorală.

"Nu ne ajută cu nimic să ne războim între noi românii, să ne arătăm care este mai puternic. Am primit clar decizia Curţii Constituţionale a României (CCR), a Comisiei de la Veneţia, referitor la Ordonanţa nr.13. Totul a fost legal. Noi ca Guvern trebuie să ducem la îndeplinire programul de guvernare, şi ceea ce am promis să şi facem. Am promis românilor un trai mai bun, am promis clasa de mijloc am promis relaxare fiscală, pensii mai mari,sprijinirea firmelor româneşti, sunt lucruri care trebuie duse la îndeplinire", a punctat Marius Dunca la o conferinţă de presă.

Dunca s-a referit şi la cererile protestatarilor din Piaţa Victoriei privind demisia premierului Sorin Grindeanu şi a întregului Guvern.

"Încrederea nu o câştigăm şi legile nu le facem în stradă. Sigur, nu este o situaţie plăcută, dar eu vă pot spune că se munceşte pentru implementarea programului de guvernare care a fost votat de Parlament. Reprezintă o bază legală şi vom duce la îndeplinire acest program de guvernare", a afirmat ministrul Tineretului şi Sportului.

Referitor la proiectele privind zona Braşov pentru perioada următoare, Marius Dunca a precizat că în acest an este posibil să înceapă lucrările la cele două capete ale autostrăzii Comarnic-Braşov.

"Vom avea autostradă. Cât despre aeroportul internaţional Braşov-Ghimbav, s-a tot discutat, este un proiect al Consiliului Judeţean (CJ), dar doresc enorm de mult ca acest aeroport să se construiască. Nu putem să cerem fonduri pentru că nu există proiectul tehnic al aeroportului. Cerem fonduri, dar noi nu ştim pentru ce. Nu înţeleg de ce Primăria Braşov nu intră în asociere cu Consiliul Judeţean (CJ) pentru acest proiect. Înseamnă că sunt nişte suspiciuni. Eu am nevoie de aeroport pentru că doresc să organizez la Braşov competiţii europene şi mondiale", a mai spus preşedintele PSD Braşov, citat de stiripesurse.ro.

Dunca a precizat că va solicita Consiliului Judeţean o situaţie clară a proiectului aeroportului internaţional pentru că doreşte să sprijine proiectul în limita legii, dând asigurări că aleşii judeţului vor sprijini orice proiect care are o situaţie clară şi respectă legislaţia în vigoare.