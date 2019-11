Daniel Constantin, despre alianța cu ALDE: Eu n-am fost de acord, dar mi s-a spus că sunt emoțional

Daniel Constantin

Daniel Constantin a anunțat, la Realitatea Plus, că nu a fost de acord cu colaborarea cu ALDE, partidul lui Călin Popescu Tăriceanu, dar a acționat rațional.

Suspendat din Pro România după ce a votat învestirea guvernului Ludovic Orban, Daniel Constantin spune că opiniile sale și ale lui Victor Ponta au fost contrare și în privința Alianței cu ALDE, din motive personale, dar a acționat rațional.

"La acel moment, când s-a decis colaborarea cu ALDE, eu nu am fost de acord. Atunci mi s-a zis că eu gândesc emoțional, nu rațional. Și am fost, într-un final, pe linia partidului", a declarat Daniel Constantin.

Fondatorul Pro Româniaa mai spus, în emisiunea Legile Puterii, moderată de Denise Rifai, că se aștepta ca Victor Ponta să-i respecte decizia de a vota Guvernul, mai ales că are argumente solide în acest sens. El și-a motivat alegerea prin consecvență: ”am votat demiterea guvernului Dăncilă, am votat pentru învestirea unui nou guvern, care are urgențe: bugetul, comisarul european...”.

El a declarat că își va da demisia din toate funcțiile în prima ședință de partid.

Disensiunile în Pro România au început din momentul în care Victor Ponta a început să negocieze de capul lui o alianță cu ALDE și apoi a impus candidatura independentă a lui Mircea Diaconu.