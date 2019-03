Dăncilă face ședință de guvern la ora 8.00. Ce se află pe ordinea de zi

Premierul Viorica Dăncilă face ședința de guvern, vineri, la ora 8 dimineața, mai devreme decât în mod normal. Deși ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat că modificările la "odonanța lăcomiei", controversata OUG 114, vor fi adoptate în ședința de vineri, pe agenda Executivului nu figurează acest act normativ.

Potrivit agendei Guvernului, în ședința de vineri va fi inclus un singur proiect de ordonanță de urgență, și anume cel privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române.

Există, însă, posibilitatea ca OUG 114 să fie introdusă pe ordinea de zi suplimentară.

Dragnea, întrebat dacă OUG pe Codurile Penale va fi adoptată vineri: Nu cred, nu lucrez la Guvern!

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu crede că vineri, în şedinţa Executivului, va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, precizând că nu ştie mai multe amănunte, întrucât nu lucrează la Guvern.



"La întrebarea dacă se vor da mâine aceste ordonanţe, eu spun: nu cred, mai multe nu ştiu, că nu lucrez în Guvern", a declarat Liviu Dragnea, întrebat dacă pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de vineri ar urma să se regăsească şi o ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.



El a precizat că joi nu s-a discutat în partid pe acest subiect sau despre varianta unei proceduri prin Parlament pentru aceste modificări la Coduri.



"Nu am discutat acest lucru în partid astăzi, azi am avut întâlnire cu aproape 20 de judeţe, am discutat despre alegerile europarlamentare. Vom discuta săptămâna viitoare ce vom face", a declarat Dragnea.



Întrebat dacă a văzut modificările propuse de Ministerul Justiţiei la Codul penal şi la Codul de procedură penală, preşedintele PSD a spus: "Nu, nu le-am văzut, eu sunt un om foarte riguros, nu am de unde să ştiu, până la urmă, care este forma finală, atât de mult s-a discutat despre asta încât e o Fata Morgana".

Alianța USR-PLUS este convinsă, însă, că Guvernul va adopta cele doua OUG pe Justiție și a trimis premierului Viorica Dancilă o scrisoare în care îi cere să renunțe la acest demers.

În plus, alianța USR-PLUS i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să participe la ședința de guvern de vineri.