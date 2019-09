Dan Vasile Mihale: Cui i-au crescut șansele la Președinție după vizita în SUA

Primii trei candidați la alegerile prezidențiale, în ordinea scorurilor estimate de sondaje, se află în aceste zile în Statele Unite ale Americii. Șeful statului se află de marți până joi la New York, unde conduce delegația României la a 74-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Barna a anunțat că participă, în SUA, la forumul Center for European Policy Analysis, iar în ceea ce o privește pe doamna Dăncilă nu prea am înțeles nici scopul, ci doar durata vizitei în SUA: 22 - 28 septembrie.