Cura de slăbire cu ulei de nucă. Reţeta care te slăbeşte peste noapte

Beneficiile nucilor pentru sanatate probabil iti sunt cunoscute, insa stiai ca poti tine o cura de slabire cu ulei de nuca?

Beneficiile nucilor pentru sanatate au fost identificate prima data in 1937, cand oamenii de stiinta au descoperit ca sunt o sursa importanta de vitamina C. Desi contin multe calorii, te ajuta sa slabesti.



Cura de slabire cu ulei de nuca te ajuta sa scazi si nivelul colesterolului, dar si nivelul trigliceridelor. Beneficiile nucilor pentru sanatate se datoreaza in primul rand acidului alpha-linoleic (ALA) in concentratie crescuta. Acesta este un acid gras ce este convertit in elemente usor de utilizat de organismul uman.



Mai mult, consumul de ulei de nuca iti confera antioxidanti necesari pentru a contracara efectele radicalilor liberi. Cura de slabire cu ulei de nuca te ajuta sa incetinesti procesul de imbatranire celulara, dar tine minte si rolul antibacterian, precum si cel antiinflamator.



