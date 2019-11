Cumpănașu a tras cu arma la TVR, într-o emisiune electorală, la o oră de vârf

Alexandru Cumpanasu, unul dintre candidatii la alegerile prezidentiale, a venit in studioul TVR cu o arma airsoft, replica a unei AK47, cu care a impuscat niste baloane pentru a-si dovedi talentul de tragator.

Demonstratia fusese aranjata cu producatorii emisiunii si a avut loc la o ora de maxima audienta, cand la televizor puteau privi si copiii.



Imaginile scandaloase au fost intens dezbatute de internauti. Unii s-au amuzat, dar altii au atras atentia ca nu a fost tocmai in regula ce s-a intamplat la televiziunea publica.







Cumpanasu a venit cu arma la una dintre emisiunile electorale dedicate alegerilor prezidentiale, emisiune la care candidatii sunt invitati sa isi prezinte talentele. Daca Viorica Dancila a ales sa joace ping-pong, iar Dan Barna a facut o scurta demonstratie de GO, Alexandru Cumpanasu a venit cu pusca si a fost acceptat de realizatorii emisiunii electorale.



Atat Cumpanasu, cat si moderatorul emisiunii au precizat ca nu este vorba despre o arma cu glont, ci despre un airsoft, mai exact o replica AK47, scrie ziare.com. "Tragem cu ea, dar nu in dumneavoastra, stati linistit. Merg des in poligon, trag cu toate tipurile de arma", s-a laudat candidatul la presedintie, precizand ca acesta este hobby-ul lui si ca merge foarte des in poligon ca sa se antreneze.