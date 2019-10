Cum scapi de carii în cel mai scurt timp. Descoperirea uimitoare care te fereşte de dentist

Asa scapi de dentist

Această metodă are şanse mari să ne scape definitiv de dentist şi să ne asigure o dantură sănătoasă, spun specialiştii.

Beneficiile uleiului de nuca de cocos includ, printre multe altele, ingrijirea parului, pielii, inlaturarea stresului, mentinerea nivelului de colesterol, pierderea in greutate, cresterea imunitatii, digestie si metabolism adecvat, inlaturarea problemelor la rinichi, boli cardiace, hipertensiune arteriala, diabet zaharat, ingrijire dentara si rezistenta oaselor.

Aceste beneficii pot fi atribuite prezentei acidului lauric, capric, caprilic, dar si proprietatilor sale antimicrobiene, antioxidante, antifungice, antibacteriene

Calciul este un element important prezent in dinti. Deoarece uleiul de cocos faciliteaza absorbtia calciului de catre organism, ajuta in obtinerea unor dinti puternici. Ulei de cocos opreste, de asemenea, si aparitia cariilor dentare.



Uleiul de nuca de cocos previne si contribuie la vindecarea cariilor dentare prin atacarea bacteriilor care le cauzeaza.

Asadar, tot ceea ce trebuie sa faceti este sa puneti in cavitatea bucala doua lingurite de ulei de nuca de cocos. Mesteca uleiul sau asteptati pana se topeste si devine lichid.







Cand devine lichid, plimbati-l prin intreaga gura timp de 20 de minute, iar apoi scuipa-l. In cazul in care doriti ca rezultatele sa isi faca rapid prezenta, incearcati acest remediu si in cel mult o luna de zile, cariile dentare cauzate de bacterii vor dispărea.