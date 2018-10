Cum să tratezi reumatismul cu flori de muşcată

De-a lungul timpului, medicina tradiţională folosea frunzele muşcatei, plantă ornamentală plină mereu de flori, drept leac în cazuri de diaree, abcese sau cangrene ale plămânilor, dar şi contra durerilor de gură sau reumatismale. De-a lungul timpului, cercetătorii au arătat că toate părţile muşcatei sunt terapeutice.

Flavonoidele pe care le conţine fac din muşcată o plantă excelentă pentru prevenirea şi tratamentul cancerului, datorită proprietăţii de antioxidant puternic al acestor substanţe. Iată câteva din proprietăţile sale terapeutice: îmbunătăţeşte metabolismul, stagnează creşterea tumorilor, dizolvă pietrele şi opreşte hemoragiile.



S-a constat de către specialişti că muşcata are aceleaşi proprietăţi ca ale usturoiul şi cepei, poate chiar mai mult. Pentru prepararea unui remediu nu se folosesc doar rădăcinile şi florile, frunzele şi tulpina. Rădăcina este bogată în amidon, glucide, flavonoide, saponine şi alte substanţe benefice. Frunzele deţin depozite de vitamia C, ulei etilic, glucoza şi carotina, scrie adevarul.ro. Unguentele şi uleiul de muşcată se folosesc la afecţiunile respiratorii în mod particular bronşită, este un cunoscut tratament naturist pentru hipertiroidie, în limbaj popular aşa-numită guşă, ceaiul din frunze de muşcată este antidiuretic şi detoxifiant. În tradiţia populară se crede că ceaiul de muşcată este un bun tratament pentru eliminarea pietrelor la rinichi. Baia din rădăcină de muscata este recomandată persoanelor care suferă de afecţiuni ale pielii. Muşcata tratează chiar şi insomniile şi stările de nevroză.