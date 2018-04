Cum să scapi de gastrită cu suc de cartofi

Stresul, greșelile de alimentație, infecția cu Helycobacter pilori, consumul de alcool, folosirea unor medicamente – toate sunt cauze ale apariției gastritei. Netratată la timp, gastrita (o inflamație a mucoasei care protejează pereții stomacului) evoluează spre ulcer, care apare atunci când se formează o leziune, o eroziune în peretele stomacului, datorată sucurilor gastrice foarte acide.

Sucul de cartofi roșii are efecte miraculoase împotriva gastritei și ulcerului gastric. Grație principiilor active din sucul proaspăt de cartofi, secrețiile acide se reglează sub aspect cantitativ, epiteliile gastrice se refac, eventualele nișe se vindecă accelerat. Mai trebuie specificat, însă, că aceste efecte nu apar la toți pacienții, la această categorie de bolnavi efectele oricărui tratament variind foarte mult în funcție de tipologia individuală. Cu toate acestea, procentajul de vindecări este unul încurajator.



Tratamentul Cartofii cu tot cu coajă se spală foarte bine sub jet de apă călduță și se pun, necurățați, în storcătorul electric centrifugal. Se consumă 200 ml (1 pahar) de suc de cartofi roșii (în combinație cu suc de mere sau de morcov, pentru un gust mai bun), cu 60 de minute înainte de fiecare masă, de minimum 3 ori pe zi, în cure de 4-6 săptămâni, scrie topremediinaturiste.ro.