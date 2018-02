Cum să-ți reduci colesterolul fără medicamente. Urmează aceşti paşi simpli!

Mănâncă ASTA dimineața și uită de colesterolul rău!

Colesterolul este produs în mod natural de către organism și este esențial pentru funcționarea corpului. Cu toate acestea, un nivel excesiv de ridicat de colesterol "rău" (LDL), poate duce la probleme grave de sănătate, cum ar fi artere înfundate, boli de inimă și accident vascular cerebral.

Subiectul colesterolemiei (concentratia colesterolului in sange) este unul foarte discutat si controversat. Este improtant sa aflam cateva amanunte despre colesterol, insa mult mai practic si util pentru cititorii nostri este ca acestia sa cunoasca factorii care cresc colesterolemia, cum sa se protejeze de unii dintre acestia si ce masuri trebuie luate pentru mentinerea la normal a colesterolemiei.

Ce este colesterolul?

Sintetizand cat mai mult informatiile pentru a fi accesibile tuturor, putem afirma despre colesterol ca este o substanta grasa produsa de ficat sub anumiti stimuli (alimentari, metabolici, ereditari) ce are roluri deosebit de importante in organism, de la refacerea membranelor celulare (reparatii celulare, regenerari tisulare) pana la interrelationarea cu anumiti hormoni implicati in majoritatea functiilor noastre vitale. Moleculele de colesterol patrund in torentul sanguin pentru a-si exercita functiile, ca mai apoi sa fie necesar sa iasa din vasele sanguine prin peretii acestora. Atunci cand concentratia colesterolului in sange este mai mare decat ar trebui, aceste molecule grase se acumuleaza la nivelul peretilor vaselor sanguine (pe care nu mai reusesc sa le strabata), formand un fel de placi grase, numite placi de aterom, implicate in patologii precum ateroscleroza.

Care sunt factorii ce determina cresterea colesterolului?

Hipercolesterolemia (concentratia mare de colesterol in sange) este determinata de numerosi factori, cum ar fi:

- Alimentatia necorespunzatoare, cu multe grasimi animale

- Alcoolul

- Fumatul

- Cofeina

- Stresul

- Unele medicamente

- Ereditatea: copiii ce se nasc din parinti care sufera de hipercolesterolemie au un risc foarte mare de a avea si ei mai tarziu colesterolul marit si de a dezvolta boli cardio-vasculare

- Obezitatea

Topul alimentelor care scad colesterolul

1. Cerealele. Este recomandat consumul in fiecare dimineata de cereale integrale, pe care le puteti manca fie cu lapte, fie cu iaurt. Consumul zilnic de cereale are de asemenea mult mai multe beneficii, nu doar in privinta colesterolului, spre exemplu: sunt energizante, stabilizeaza tranzitul intestinal si digestia, combat constipatia, au multe vitamine din complexul B etc.

2. Soia. Consumul de soia sub diferite preparate aduce beneficii si in privinta concentratiei colesterolului in sange. Soia este renumita pentru numeroasele sale beneficii, insa trebuie sa atrag atentia asupra calitatii acesteia, se cunoaste faptul ca unele produse din soia modificate genetic isi pierd cu mult influentele benefice asupra sanatatii.

3. Maslinele si uleiul de masline: acizii grasi naturali continuti de masline si uleiul de masline stabilizeaza concentratia colesterolului in sange.

4. Pestele: desi suna paradoxal, cu cat carnea de peste este mai grasa, cu atat efectele anticolesterolemiante sunt mai mari. Spre exemplu, consumati somon.

5. Fructele si legumele intotdeauna au fost recomandate in regimul alimentar zilnic pentru nenumaratele beneficii pe care le aduc organismului. Prin continutul mare de vitamine, minerale si unele fibre, fructele si legumele asigura o cantitate importanta de nutrienti de buna calitate necesari functionarii normale a organismului si mentinerea tonusului sistemului imunitar.

6. Ceapa si usturoiul. Fie le consumati seara din diverse motive, fie in cursul zilei la un gratar sau o masa copioasa, ceapa si usturoiul scad colesterolul, avand totodata indicatie si pentru intarirea sistemului imunitar, pentru tratarea insomniilor etc. In diverse garnituri ori chiar murate, aceste doua legume va ajuta in lupta contra hipercolesterolemiei.

7. Semintele de floarea soarelui: acestea contin o cantitate substantiala de acid linoleic, reducand depozitele de colesterol din peretii arterelor.

8. Semintele de coriandru: acestea prezinta si alte efecte, nu doar scaderea colesterolului, cum ar fi: diuretice, fiind indicate in unele afectiuni renale, cardiace, hipertensiune, ascita, edeme etc. Se prepara un decoct ce se va consuma de doua ori pe zi timp de cateva saptamani, dupa care se face o pauza de o luna (nu trebuie exagerate efectele diuretice, care pot crea dezechilibre ionice cu efecte grave uneori). Decoctul se prepara astfel: se fierb 2 linguri seminte de coriandru si se strecoara dupa racire.

9. Lecitina: aceasta este cunoscuta ca avand efecte asupra sistemului nervos, fiind un adjuvant in starile de oboseala psihica, de suprasolicitare intelectuala etc. Insa lecitina este o substanta indispensabila ficatului, ajutand in desfasurarea functiilor acestuia, fiind implicata in reglarea secretiei bilei (fierei) si totodata regland concentratia colesterolului. Un aport corespunzator de lecitina impiedica depunerea colesterolului pe vasele de sange. Surse de lecitina: galbenus, ulei vegetal, cereale integrale, boabe de soia, lapte etc.

10. Vinete: acestea contin vitamina P si C care ajuta la scaderea colesterolului in sange, reducand riscul ca acesta sa se depuna la nivelul peretilor vaselor sanguine, dezvoltand diverse patologii cardio-vasculare, inclusiv infarct miocardic.

Ce alimente trebuie sa evitati:

- Oua prajite si prajelile in general

- Unt

- Frisca, inghetata, creme de prajituri grase

- Carne grasa (oaie) sau carne de porc

- Mezeluri

