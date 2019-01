Cum i-a păcălit Guvernul pe timișoreni și i-a lăsat fără troleibuze noi

Guvernul PSD-ALDE, condus anul trecut chiar de un timișorean, Sorin Grindeanu, și-a bătut joc în 2018 de timișoreni și i-a lăsat fără banii promiși pentru 50 de mijloace noi de transport public.

Finantare ratată de Primăria Timișoara pentru achiziționarea a 50 de troleibuze noi pe mâna Ministerului Mediului, scrie Realitatea de Timis.

Cele 50 de mijloace de transport trebuiau cumpărate cu fonduri de la Ministerul Mediului, cel care a anunțat în ultima parte a anului trecut că are banii necesari pentru a achiziționa troleibuzele. Lucrurile s-au pus imediat în mișcare, iar în 30 octombrie, consilierii locali de la Timișoara au aprobat Studiul de Oportunitate și indicatorii tehnico-economici pentru „Achiziție de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara- troleibuze", finanțate prin Fondul de Mediu.

Cererea de finanțare a fost depusă la Guvern până la termenul limită, care era 2 noiebrie 2018.

Din acel moment, administrația Robu a așteptat ca dosarul Timișoarei să fie evaluat de specialiști și să primească o înștiințare că proiectul capătă banii.

Numai că nu a mai venit nicio înștiințare oficială de nicăieri.

Pierderea proiectului a fost descoperită zilele trecute de viceprimarul Timișoarei, Dan Diaconu, când a vrut să verifice în ce stadiu este și a aruncat o privire pe site-ul Ministerului Mediului. Aici a descoperit că proiectul Timișoarei a fost respins deoarece „lipseste stampila de conformitate cu originalul"de pe câteva pagini ale exemplarului în copie atașat dosarului. Pe lângă Timișoara, cu același răspuns s-au ales și administrațiile de la Cluj, Iași, Constanța, Galați, Satu Mare, Brăila sau Pitești.

Singurele orașe care au primit finanțare au fost București, cu 340 de milioane de lei, și Brașov, cu 109,6 milioane.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu spune că administrația nu a avut oportunitatea de a schimba ceva în dosar și nu a beneficiat nici de perioada de contestație.

„În mod normal, nu a fost nicio problemă. A fost tratată în mod abuziv. Noi am depus documentația în original și un exemplar în copie. În exemplarul în copie, de la pagina 64 la 69, era o hotărâre de consiliu local pe care nu era pusă ștampila „conform cu originalul". Dar repet, noi am predat și originalul. Nu ne-a sesizat nimeni în etapa de verificare și, mai grav, în luna decembrie, când s-a făcut deliberarea, nu am fost înștiințați că s-a considerat neeligibil dosarul nostru, ca să mai putem face uz de perioada de contestații. Nici până astăzi nu am fost înștiințați oficial, am descoperit întâmplător că există această respingere. La fel s-a întâmplat și la alte orașe, precum Cluj, Constanța, Pitești, Iași. Cred că, de fapt, nu au existat bani și atunci, în loc să se ceară corectarea unor scăpări atât de mici, care sunt discutabile, s-au căutat motive pentru respingere ca să rămână bani pentru București. Juriștii spun că pe copii după legi și după HCL, care sunt legi locale, nu se pune ștampilă de conform cu originalul", a spus primarul Nicolae Robu.