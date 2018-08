CSM îi dă dreptate lui Augustin Lazăr, în războiul purtat cu Tudorel Toader

CSM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a precizat, luni, că nu are competenţa să avizeze încheierea protocoalelor între instituţiile judiciare şi alte instituţii publice. Anunţul vine după ce luni, procurorul general a prezentat, într-o declaraţie de presă, corespondenţa purtată cu Ministerul Justiţiei şi CSM pe tema protocoalelor încheiate cu SRI, invocând spiritul transparenţei instituţionale.

Redăm, în continuare, comunicatul CSM:

"În urma măsurilor dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în ședința din data de 20 martie 2018, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la aceeași dată, a transmis Consiliului, spre informare, două protocoale clasificate, respectiv:

Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale, încheiat la data de 4 februarie 2009;

Protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii, încheiat la data de 8 decembrie 2016.

La data de 30 martie 2018, protocoalele au fost restituite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea continuării procedurii de declasificare.

Precizăm că, potrivit dispozițiilor Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, acesta nu are competența să avizeze încheierea protocoalelor între instituțiile din cadrul autorităţii judiciare și alte instituții publice, iar informarea ulterioară a Consiliului cu referire la aceste protocoale, în condițiile amintite, nu are nicio relevanță sub aspectul împrejurărilor în care acestea au fost încheiate, nevalidându-le sau legitimându-le în vreun fel", transmite CSM.