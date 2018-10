De ce a dispărut CRUCEA de pe ambulanţele din România?

Cruce ambulanta

Multă lume nu a observat asta, dar este una dintre curiozitățile care circulă printre legendele urbane. De ce a dispărut crucea roșie de pe ambulanțe? Probabil că ai observat asta sau nu. Iată câteva dintre explicații.

Nimeni nu îşi mai aduce aminte când s-a întâmplat acest lucru, însă, crucea roşie de pe ambulanţe a fost înlocuită cu un nou simbol. Ce semnificaţie are „star of life” – „steaua vieții”?

Simbolul care apare pe Ambulanţele din România se numeşte „star of life” – „steaua vieții”.

Se pare că solicitarea de înlocuire a crucii de pe Ambulanţe a venit din partea Organizaţiei Crucea Roşie Internaţională. Aceasta a făcut adresă către Serviciul Național de Ambulanță American, solicitând schimbarea logo-ului de pe ambulanță întrucât acesta putea genera confuzie în zonele de conflict, încălcând astfel Convenția de la Geneva.

Ce reprezintă steaua albastră în șase colțuri?

Steaua albastră în șase colțuri reprezintă cele 6 atribute ale serviciului de ambulanță: „early detection, early reporting, early response, on scene care, care in transit, transfer to definitive care”.

Dar ce reprezintă șarpele și toiagul? Aceste simboluri îl reprezintă pe Asclepios zeul medicinei în mitologia greacă.

Se pare că printre singurele ţări din lume care încă mai au crucea roşie pe ambulanţe este Rusia.