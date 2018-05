Cozmin Guşă: Nu este vorba de o mişcare pro-Ponta, ci de o mişcare anti-Dragnea

Cozmin Guşă la Realitatea TV

"Astăzi nu este vorba de o mişcare pro-Ponta, ci de o mişcare anti-Dragnea. Greşeala lui Dragnea este că s-a înconjurat de yesmeni", a spus Cozmin Guşă, sâmbătă seară, la Realitatea TV, referindu-se la plecările din PSD.

Consultantul politic a intervenit la ediţia specială "Jocuri de putere", unde, înainte de a analiza situaţia din PSD şi PNL, a vorbit şi despre sondajul CURS, care a relevat faptul că postul Realitatea TV şi portatul realitatea.net se află printre principalele surse de informare ale românilor.

"Acest lucru trebuie citit ca pe rezultatul unui efort colectiv de a fi corecţi, de a nu juca mize mărunte. Mizele mărunte erau legate de îndestularea personală, de fel de fel de jocuri politice conjuncturale. Miza mai grea a fost cea de partea cetăţeanului. Oamenii au înţeles că este o demonstraţie, practic, împotriva altor televiziuni sau trusturi care încearcă să vâneze vânt şi să vâneze un succes de conjunctură împotriva a ceea ce ar trebui să facă. Eu le doresc succes în continuare tuturor, dar asta este calea de urmat şi asta ar trebuie să facă şi în judeţe ţării, unde presa este calamitată tocmai pentru că au fost prea mulţi care au jucat cu baronii din interese şi n-au preferat să danseze cu cetăţenii. E un rezultat al nostru de care trebuie să ne bucurăm, cu toată amărăciunea luptei. De ani de zile Dragnea încearcă să ne închidă, publicitate n-am primit de la niciun Guvern în ultimii ani, ba mai mult, ne-au speriat şi câţiva investitori privaţi, în publicitate. Asta e viaţa, mergem mai departe. Dragnea trebuie să plece, pentru că este duşmanul Realităţii şi al celor care ne privesc în acest moment şi cred că s-au creat condiţiile pentru ca el să plece. Cunosc foarte bine PSD-ul şi deja este o masă critică. Eu simt viermuiala din PSD", a spus Cozmin Guşă.

Consultantul politic a prezentat şi scenariile care se pot întâmpla, având în vedere cele mai recente evenimente din PSD.

"Este această masă critică pentru că Dragnea a făcut nişte greşeli fenomenale. În loc să ţină liderii, chiar dacă nu l-ar fi aprobat, să-i ţină în delegaţia permanentă cu rol, adică alături de el şi în Comitetul Executiv, încercând să negocieze aşa cum se face într-un partid, practic el s-a înconjurat doar de yesmeni, oameni fără autoritate, mulţi fără autoritate la ei în judeţe, şi a devenit evident că jocul lui este pe persoană fizică. Astăzi, nu e vorba de o mişcare pro-Ponta, ci de o mişcare mai sofisticată anti-Dragnea, pe care cei care se pricep la politică din PSD ştiu s-o şi facă. Adică să-l lase fără oaste parlamentară pe Dragnea, în aşa fel încât tot partidul să se revolte împotriva lui, de frica pierderii Guvernării. Pronosticul meu este că dacă acest plan va reuşi, practic toată lumea de la Ponta până la Sorin Câmpeanu, Bănicioiu, se vor întoarce în partid. Altfel, dacă nu se va reuşi asta, se va merge inclusiv pe o posibilă scindare, care de asemenea va pune în dificultate o guvernare pe nume personal a lui Dragnea, oricât de bine ar fi consiliat el de către domnul general care nu-i asigură acuma toate serviciile", a punctat Guşă.

Cozmin Guşă a elaborat desfăşurarea de forţe din PNL, un partid care se încearcă a fi defectat.

"Se încearcă defectarea PNL-ului în acest moment. Toate aceste lucruri, dacă se întâmplă repede, au mai multe şanse. Orban e de criticat pentru multe, dar pentru decizia cu justiţia nu. Ăsta este motivul clar pentru care se încearcă defectarea PNL-ului, tocmai pentru ca să nu fie o oaste disciplinată în luna iunie, la o posibilă moţiune de cenzură, care trebuie făcută cât mai repede, înaintea vacanţei. Am explicat de ce se întâmplă treburile prin PNL acolo, cu tot felul de oameni care s-au trezit vocali. Se întâmplă treburile astea pentru ca Dragnea să poată să-şi prezerve guvernarea, chiar dacă se va defecta PSD-ul din interior şi parte din liberali să facă un joc dublu. Dar pentru asta, prima dată trebuie să distrugă prestigiul de lider a lui Orban. Ok, Orban nu e un mare lider. Dar problema PNL-ului, dacă mă uit de la Orban în jos, e că nu mai găseşti lideri. Orban, cu tot statutul lui de greieraş, e un lider acolo care a făcut ceva în acest moment. Pe restul îi aud acum cu fel de fel de apariţii care e clar că sunt dictate. Ca să revin, eu cred că este foarte posibil. Dacă vă uitaţi la cele două dezertări marcante de la Timiş şi de la Brăila, sunt oameni foarte apropiaţi ai celor doi foşti premieri, Tudose şi Grindeanu. Dacă ne uităm şi la scrisoarea deputatului Rădulescu, care conţine multe adevăruri, foarte repede aceste treburi se vor rostogoli. Băsescu, care a abandonat lupta pentru că nu mai e în stare să fie preşedinte de partid, plus Gabi Oprea care aşteaptă să-şi furnizeze şi el nişte parlamentari, vorbesc de numărul de Pro România, care a devenit centrul anti-Dragnea în politică, pentri că treaba asta utilă pe care ar putea s-o facă, ne-ar ajuta pe toţi, pentru că să scapi de cineva ca Viorica Vasilica sau să nu mai fie în fruntea partidului de guvernare unul ca Dragnea e un gest profund patriotic", a încheiat Guşă.