Cozmin Guşă: "Alina Mungiu Pippidi este cel mai puternic aliat al lui Dragnea"

Într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit despre rolul pe care îl are Alina Mungiu Pippidi în relaţia cu Liviu Dragnea şi cu PSD.

"Eu o tot analizez pe Alina Mungiu Pippidi pentru că merită, având în vedere trecutul său, merită să fie analizată şi nu spun vorbe mari, dar ca să ne şi distrăm că totuşi este o după-amiază de vară, bine, ne distrăm amar, în România s-a produs fenomenul Piteşti, în urma experimentului Piteşti. A fost cel mai groaznic experiment de torţionare psiho-sociologică, asupra unui număr de vectori. Comuniştii de sorginte stalinistă, în închisoarea din Piteşti, i-au torturat practic şi oamenii au fost obligaţi să îşi schimbe părerile.

Astăzi, am putea vorbi de experimentul Pippidi. Parcă Alina Mungiu Pippidi ar fi fost supusă brusc unui proces de reeducare similar, în care o doamnă emitea conform principiilor democraţiei liberale şi dintr-o dată, în urma unui posibile acţiuni de torţionare psihologică, s-a întâmplat ceva.

Fenomenul este absolut spectaculos şi am văzut, nu neaparat să o analizăm pe Alina Mungiu Pippidi, ci ca să vedem cum un om, cu un trecut consistent ajunge să sufere o astfel de fractură majoră, nu doar a discursului public, ci şi a gândirii.

Întrebarea ar fi: ce e cu doamna? Pentru că astăzi, Alina Mungiu Pippidi a devenit, în ultimele luni, cel mai consistent şi important aliat al lui Liviu Dragnea şi al lui PSDragnea", a spus Cozmin Guşă.

Guşă: "Nimeni nu mai poate să conteste această alianţă publică asumată prin discurs între Alina Mungiu Pippidi şi ceea ce înseamnă guvernarea lui Dragnea"

"Cu Alina Mungiu Pippidi, având în vedere reţeaua sa, elevii săi, oamenii pe care i-a lansat, treaba este mult mai gravă şi ea se constituie astăzi, în mod evident, în cel mai important aliat de opinie al lui Dragnea şi al PSDragnea, în cel mai important vector de emisie anti-justiţie şi pro baroni. Nimeni nu mai poate să conteste această alianţă publică asumată prin discurs, între Alina Mungiu Pippidi şi ceea ce înseamnă guvernarea lui Dragnea.

Eu nu am ascuns niciodată discuţiile mele cu şefii de servicii secrete, atât pre '89, cât şi post '89. Am făcut-o din dorinţa de a mă informa, de a afla cum stau treburile. M-am bucurat fie de interesul lor, fie de simpatia lor şi am reuşit să aflu lucruri. Au fost diverse episoade, în care cel puţin pe doi dintre ei, şi ţin minte aceste episoade, i-am chestionat despre Alina Mungiu Pippidi şi răspunsul a fost cam aşa: „Nu e aşa cum pare”, lăsând să se înţeleagă, cu un zâmbet maliţios, că ar exista nişte relaţii cu diverse servicii secrete, care ar face-o să joace într-un film", a mai precizat consultantul politic.

"Am aflat multe informaţii care m-au lămurit şi cred că developarea acestor acţiuni prezente ale Alinei Mungiu Pippidi nu se poate face decât în urma unei dezbateri.

Eu îi lansez o provocare Alinei Mungiu şi sunt bine pregătit pentru această provocare: să vină să vorbim împreună cu un moderator pe care îl preferă despre cum a ajuns în această situaţie, despre trecutul său, despre relaţia cu anumite servicii secrete şi dacă vrea şi despre acest subiect atât de drag lui Dragnea sau ei, cu statul paralel, cu serviciile.

Sunt foarte pregătit şi pot să fac faţă unei asemenea dezbateri. Cred că mare parte din media românească ar fi curioşi să vadă cum s-ar tranşa această situaţie pentru că genul ăsta de lideri falşi, cum se dovedeşte de a fi Alina Mungiu Pippidi, este foarte deranjantă de mentalul colectiv.

Aceasta este o trădare majoră de opinie. Subiectul Alina Mungiu Pippidi poate să devină studiu de caz, să îl denumim experimentul Pippidi.

Altcineva care îl deserveşte pe Dragnea a putut să acţioneze asupra dânsei. Este o treabă tristă, dar merită lămurită pentru că sănătatea dezbaterii publice, care se mai practică în puţine locuri, dar sigur la Realitatea TV, stă şi în discuţia fără perdea a unui asemea caz complex", a mai spus Guşă.