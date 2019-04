Contrabandă ANAF cuplată cu SRI (episodul II)

Recent am primit informații (inclusiv printr-o scrisoare-denunț) privind implicarea unor subalterni și apropiați ai generalului Coldea în contrabanda cu țigări din județul Satu-Mare, care a fost mulți ani principala zonă de trecere în România a țigărilor de contrabandă din Ucraina (cu TIR-ul, cu trenul, cu microbuze și autoturisme, cu turme de oi, cu deltaplane și cu drone), scrie cotidianul.ro.

Generalul Coldea a fost preocupat de soarta finilor săi Călin și Cristina Bibart și în guvernările ulterioare. Așa cum am arătat, Cristina Bibart a fost menținută în fruntea Zonei Libere Curtici și în timpul guvernelor Ponta și Cioloș, precum și sub guvernările PSD – Dragnea. În 2015, în timpul guvernării Ponta, Călin Bibart a fost numit director al Departamentului de vânătoare din Romsilva, unde era director general Adam Crăciunescu, prieten și coleg de partid cu senatorul Ilie Sârbu, socrul șefului guvernului. În 2016, sub guvernarea Cioloș, Călin Bibart a fost promovat director general interimar al Romsilva. Ceea ce ne arată că SRI era interesat și de vânatul și de pădurile României. În vara anului trecut, Călin Bibart a fost ales viceprimar al municipiului Arad, devenind mâna dreaptă a primarului Gheorghe Falcă, căruia îi va lua locul dacă va fi ales europarlamentar pe lista PNL.

