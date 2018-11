COD GALBEN de polei în 12 judeţe. Pericol uriaş pe şosele

Este cod galben de polei în 12 județe. Atenționările nowcasting sunt valabile până la ora 8:30, respectiv 9:00.

Aveertizarea este valabilă pentru judeţele Harghita, Vaslui, Bacău, Vrancea, Neamţ, Iaşi, Galaţi, Prahova, Buzău, Argeş, Dâmboviţa.

COD GALBEN

Valabil de la : 21-11-2018 ora 7:30 până la : 21-11-2018 ora 9:00

In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Praid, Ditrău, Remetea, Corund, Joseni, Zetea, Suseni, Ciumani, Lupeni, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Gălăuțaș, Ciceu, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Voșlăbeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu, Vărșag;

Se vor semnala : Local depuneri de polei din ploaie slabă sau burniţă

COD GALBEN

Valabil de la : 21-11-2018 ora 6:10 până la : 21-11-2018 ora 8:30



In zona : Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Zorleni, Murgeni, Banca, Puiești, Vinderei, Codăești, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Solești, Băcești, Roșiești, Dumești, Iana, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Tutova, Perieni, Laza, Todirești, Epureni, Pungești, Albești, Tăcuta, Grivița, Costești, Ștefan cel Mare, Mălușteni, Poienești, Bogdănești, Oșești, Pogana, Oltenești, Ivești, Pușcași, Gherghești, Negrești, Delești, Șuletea, Deleni, Dănești, Băcani, Gârceni, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Coroiești, Viișoara, Rafaila, Blăgești, Dodești, Bogdana, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;

Județul Bacău: zona joasă;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Homocea, Suraia, Vânători, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Câmpuri, Pufești, Mera, Milcovul, Răcoasa, Vârteșcoiu, Fitionești, Ploscuțeni, Câmpineanca, Reghiu, Răstoaca, Tănăsoaia, Biliești, Corbița, Broșteni, Boghești, Valea Sării;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Piatra Șoimului, Crăcăoani, Gârcina, Alexandru cel Bun;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Iaşi: Țibănești, Hălăucești, Țibana, Miroslovești, Dagâța, Mironeasa, Butea, Mogoșești-Siret, Scânteia, Oțeleni, Mircești, Rachițeni, Tansa, Alexandru I. Cuza, Grajduri, Șcheia, Ciohorăni, Ipatele, Mădârjac, Dragușeni;

Județul Galaţi: Tecuci, Pechea, Matca, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Fârțănești, Ivești, Drăgușeni, Berești-Meria, Nicorești, Berești, Gohor, Grivița, Cavadinești, Valea Mărului, Cuca, Băleni, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Rediu, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Poiana, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui, Movileni;



Se vor semnala : polei

Fenomene asociate : burniță sau ploaie slabă

COD GALBEN

Valabil de la : 21-11-2018 ora 5:40 până la : 21-11-2018 ora 9:00



In zona : Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Buzoești, Leordeni, Bogați, Stâlpeni, Bradu, Bălilești, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Moșoaia, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Recea, Rociu, Negrași, Mozăceni, Vulturești, Băbana, Oarja, Davidești, Beleți-Negrești, Drăganu, Teiu, Dobrești, Boțești;

Județul Prahova: zona joasă;

Județul Prahova: Comarnic, Drajna, Posești, Bertea, Bătrâni;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Moreni, Găești, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Cornești, Fieni, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Voinești, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Tătărani, Gura Șuții, Bezdead, Ciocănești, Comișani, Odobești, Valea Lungă, Buciumeni, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Finta, Braniștea, Runcu, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Sălcioara, Dobra, Iedera, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Cândești, Morteni, Vulcana-Băi, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Pietrari, Valea Mare, Vișinești, Bărbulețu, Gura Foii, Răscăeți, Șotânga, Moțăieni, Vârfuri, Râu Alb, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Buzău: Buzău, Râmnicu Sărat, Berca, Pătârlagele, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Mărăcineni, Pârscov, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Tisău, Grebănu, Cislău, Ziduri, Costești, Topliceni, Țintești, Calvini, Cernătești, Pietroasele, Beceni, Breaza, Scorțoasa, Viperești, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Săpoca, Pănătău, Cătina, Cozieni, Unguriu, Măgura, Năeni, Racovițeni, Blăjani, Murgești;



Se vor semnala : polei

Fenomene asociate : ploaie slabă

COD GALBEN

Valabil de la : 21-11-2018 ora 5:15 până la : 21-11-2018 ora 8:30



In zona : Județul Suceava: Drăgușeni;

Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Livezi, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Scorțeni, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Secuieni, Itești, Sărata;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Pipirig, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Gârcina, Țibucani, Bârgăuani, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Alexandru cel Bun, Valea Ursului, Dulcești, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Dochia, Tupilați, Făurei, Ruginoasa, Negrești, Văleni, Dobreni;

Județul Iaşi: Pașcani, Lespezi, Hălăucești, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Strunga, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Mircești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : zăpadă spulberată, care determină scăderea vizibilității