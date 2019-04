Ultimatum pentru Clinica de Hematologie din Craiova. ”Într-o lună să remedieze problemele”

Clinica de Hematologie din Craiova

Ministrul Sorina Pintea a cerut demiterea directorului de îngrijiri de la Clinica de Hematologie din Craiova, fiind dat un termen de o lună pentru remedierea problemelor constatate de inspectorii sanitari în urma controlului efectuat, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Oana Grigore.

"Clinica de Hematologie din Craiova are termen o lună de zile să remedieze neconformităţile majore constatate. Doamna ministru Sorina Pintea a discutat cu autorităţile locale despre situaţia constatată, la faţa locului, de inspectorii sanitari şi propunerea ministrului este ca directorul de îngrijiri să fie demis, pentru că în atribuţiile acestuia intra remedierea deficienţelor", a explicat Grigore, printr-o informare transmisă presei.

Purtătorul de cuvânt al MS a precizat că activitatea la Clinica de Hematologie din Craiova nu este suspendată.

O echipă de inspecţie a Ministerului Sănătăţii s-a deplasat la Clinica de Hematologie din Craiova pentru a verifica situaţia reclamată de pacienţi.

"Inspecţia din cadrul Ministerului Sănătăţii merge la Craiova. Din păcate, nu am reuşit noi să ajungem în toate spitalele din ţară, iar, pe de altă parte, am avut în această perioadă controlul încrucişat, care, de altfel, a fost şi la Ploieşti. (...) Prin urmare, vedem acum cu adevărat ce se întâmplă în unele spitale şi, bineînţeles, că vom lua măsurile cele mai drastice. Am văzut şi eu imaginile (...) şi nu numai. Inspecţia va merge la Craiova, dar este şi la Deva, pentru că şi acolo am identificat nişte probeleme, iar eu personal voi merge în spitalele din ţară pentru a putea vedea exact cum se desfăşoară furnizarea actului medical", declara, miercuri, Pintea, conform Agerpres.