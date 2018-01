Cine este Nicolae Burnete, propus de PSD pentru Ministerul Cercetarii

Nicolae Burnete

Nicolae Burnete, 58 de ani, propunerea PSD pentru functia de ministru al Cercetarii in guvernul condus de Viorica Dancila, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca. Burnete a facut parte in 2012 din Consiliul National de Etica, for care a decis ca premierul Victor Ponta nu a plagiat.

Burnete s-a nascut pe 4 iunie 1960 la Rosia de Secas, judetul Alba. este casatorit si are doi copii.Burnete a absolvit Institutul Politehnic din Cluj Napoca intre 1980 si 1985 si ulterior a facut diverse studii de specializare atat in tara, cat si in Franta si Germania. Vezi aici CV-ul lui Nicolae Burnete.

El este in prezent presedinte al Senatului Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca si Director al Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi.

Intre 2012 si 2013 a fost Director General Adjunct la Directia Generala Invatamant Superior din cadrul Ministerul Educatiei.

Din 1989 Burnete a activat in diverse functii in cadrul Universitatii Tehnica din Cluj Napoca, iar din 2004 si pana in 2012 a fost decanul Facultatii de Mecanica.

Burnete sustine ca a participat in 50 contracte de cercetare tehnico-stiintifica ca director sau membru in colectiv si a publicat 151 de lucrari stiintifice din 166 elaborate.