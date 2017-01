Cine este Joshua Castellano, patronul Bamboo: "Toate cluburile sunt niste cocini"

Cine este Joshua Castellano, patronul Bamboo

Numele lui Joshua Castellano este sinonim pentru multi cu "regele nightlife-ului" Romaniei. Este italian, originar din Napoli, a venit in Romania in anii '90, iar de numele sau se leaga restaurante, cluburi si cafenele ca "Zerillos", "Divino", "Bonsai", "Morgano", "Le Gaga" sau "Bamboo", clubul care l-a facut celebru si l-a adus in atentia presei.

Face parte din familia Castellano sau "clanul Castellano" cum le place sa fie alintati, o familie inca invaluita in mister in Romania. Nepotul sau, Vincenzo Castellano, este fostul sot al Antoniei, fiul fratelui sau, Ciro, si el partener in afaceri cu fratele sau. Despre Joshua si Ciro s-a spus ca ar fi nepotii faimoasei Pupetta Maresca, prima femeie care ar fi preluat fraiele temutei organizatii mafiote Camorra, potrivit hotnews.ro. Presa italiana a speculat chiar ca mama celor doi Castellano ar fi ruda apropiata (unii au sustinut ca ar fi chiar surori) cu Pupetta. Nu a fost insa demonstrat acest lucru.

Joshua Castellano, pe numele lui adevarat Giosue, nu are un trecut fara pata. Acesta a fost "retinut in Italia, la data de 12 mai 1992, intr-un dosar care viza traficul de stupefiante", dar a fost eliberat fara a se retine acuzatii in sarcina sa.

Castellano Ciro a fost arestat in 1988 pentru asociere de tip mafiot si spalare de bani, in 1994 pentru asociere criminala si santaj, in 1995 pentru asociere de tip mafiot si trafic de arme, iar in 2000 a fost acuzat de asociere de tip mafiot", potrivit Click.

Mai putin cunoscut in clanul Castellano este Lorenzo, fratele lui Ciro si al lui Joshua. Lorenzo a fost "retinut in 2009 pentru furt si talharie, jaf si lovire in 2010".

Cum raspundea Joshua in 2010 la ironiile oamenilor despre "bambuisti" si clubul Bamboo: "Daca Joshua pleaca din Romania, mai exista oare viata de noapte? Toate cluburile sunt niste cocini."

"E o epidemie. Nu inteleg de ce il denigreaza lumea, in general presa are un defect: denigreaza ceva cu care ar trebui sa se mandreasca. Asta pentru ca exista un dement ca mine care investeste bani si munceste in continuare. Daca Joshua pleaca din Romania, mai exista oare viata de noapte? Fa tu o medie si vei vedea ca toate sunt niste cocini. Toate investitiile din tara puse impreuna nu fac nici cat 30 % cat am investit eu in Bamboo. Gandeste-te ca atunci cand am cumparat eu aici nu exista nimic, era o zona in paragina. Acum metrul patrat in aceasta zona costa de 50 de ori mai mult. De ce pentru ca a venit Bamboo, Turabo, Gaia. Un teren care costa 50 de euro metrul acum costa 2000 de euro metrul. De ce presa si Bucurestiul nu se mandreste? De ce denigreaza acest brand? Bamboo este o moda, noi suntem unii dintre cei care dau trendul. Daca noi nu le dam subiecte timp de o luna, doua, ei incep sa atace."