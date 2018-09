Ciclonul ZORBAS loveşte Grecia. Se vor forma valuri de 11 metri înălţime. VIDEO

După furtuna Xenophon care a afectat Grecia la începutul acestei săptămâni, meteorologii prevăd un ciclon numit Zorbas, care se aşteaptă să se mute sâmbătă dinspre sud, afectând Peloponezul, Creta, Attica şi Evia de Est, precum şi o mare parte din Marea Egee, relatează site-ul greekcitytimes.com.

Potrivit celei mai recente actualizări a meteo.gr de la Observatorul Naţional din Atena, care a anunţat în privinţa cursului aşteptat al uraganului mediteranean Medicane şi intensitatea precipitaţiilor în următoarele 48 de ore, se aşteaptă ca ochiul furtunii să ajungă sâmbătă pe ţărmurile sudice ale peninsulei Peloponez între orele 15:00 şi 18:00.

Potrivit meteorologilor, vânturile din ochiul ciclonului vor ajunge la nivelul 11 pe scara Beaufort şi se preconizează că vor crea valuri de 11 metri înălţime în largul mării.

Pasagerii sunt sfătuiţi să contacteze autorităţile portuare sau agenţiile de voiaj înainte de plecare pentru a se asigura că vor avea loc călătoriile programate.

Serviciul meteorologic monitorizează fenomenele şi va oferi actualizări regulate, au anunţat autorităţile. Autorităţile îndeamnă publicul să manifeste o prudenţă deosebită şi să urmeze cu atenţie instrucţiunile serviciilor de urgenţă de stat cu privire la modul de protejare împotriva furtunii.

Potrivit unor imagini postate de utilizatori pe Twitter, mii de turişti încearcă să părăsească Insula Santorini, care va fi lovită de ciclonul Zorbas, scrie Mediafax.

Major waves (keep watching at least 10 seconds into the video) in Acireale (CT), eastern Sicily late this afternoon, Sep 28. Under the effects of the #medicane in the central Mediterranean. Video: Pierpaolo Vecchio pic.twitter.com/RuWXuidw88