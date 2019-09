Cîțu ironizează întâlnirile premierului în SUA: ”Incredibil cât tupeu pe gospodină”

Florin Cîțu este de părere că prim-ministrul își bate joc de români prin vizitele fără prea mare importanță pe care le face în SUA în plină criză politică.

”Viorica ii UMILESTE pe romani!

Pe banii nostri premierul Romaniei isi incepe ziua cu o intalnire de o importanta “majora" pentru viitorul Romaniei- se intalaneste cu primarul orasului Jersey.

Ati inteles? Jersey. Nici macar New York City. :)

Cum sa-ti bati joc de Romania si de romani in asa hal?

Premierul Romaniei merge pana in SUA in plina CRIZA POLITICA si ECONOMICA sa se vada cu primarul orasului Jersey. Tocmai acum. In loc sa vina in Parlament pentru votul pentru guvern.

Incredibil cat tupeu pe gospodina. Aceste intalniri au rolul de a justifica cheltuiala pe banii nostri, atat.

PSD este DISPERAT. In plina CRIZA ECONOMICA SI POLITICA incearca cu orice COST sa-i ridice imaginea gospodinei. Nu conteaza cat ii costa pentru ca dau din buget nu din buzunar.

Despre cum au fost cheltuiti banii si mai ales justificati in aceata calatorie vom discuta in prima zi de guvernare. Va promit.

Pana atunci. Astazi la Senat discutam Comisia de Ancheta pentru executia si rectificarile bugetare. Vine si motiunea.

Viorica, animalul de companie si restul gastii de infractori vor raspunde FOARTE CURAND pentru TOT.

Vine, vine, calca totul in picioare...

11.00

Vizită de lucru în SUA: Întrevedere cu Steven Fulop, primarul orașului Jersey

12.10

Întrevedere cu Ezra Friedlander, președintele Comisiei de Comemorare a Acordului de Pace de la Camp David între Egipt și Israel

13.00

Întrevedere cu conducerea Băncii Mondiale

14.00





Întâlnire cu președintele Consiliul de Administrație al American Jewish Committee (AJC), David Harris

(sediul AJC din New York) Prânz de lucru organizat de American Jewish Committee în onoarea prim-ministrului Viorica Dăncilă

16.30

Participare la Dialogul liderilor pe tema răspunsurilor strategice pentru combaterea terorismului

23 Septembrie, Ora 19.00

Participare la ”Gala Dinner” oferită de Arthur Schneier Rabinul Șef al SUA