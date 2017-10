Cele mai seducătoare femei ale horoscopului. 3 zodii care au bărbaţii la picioare

Unele femei sunt inzestrate cu o senualitate aparte, ceea ce le face extrem de seducatoare. Ele atrag barbatii ca un magnet, fara sa faca mare lucru. Simpla lor prezenta este suficienta pentru a atrage privirile reprezentantilor sexului tare, iar cand incep sa si flirteze, jocul e ca si facut.

Iata in ce zodii sunt nascute aceste femei speciale:



Scorpion



Femeia din zodia Scorpion este experta expertelor la acest capitol. Intrucat e foarte inteligenta, stie cum sa atraga in plasa ei un barbat. Se foloseste de atuurile sale fizice, intelectuale, de cuvinte bine mestesugite, de tot ceea ce i-ar putea aduce aproape barbatul pe care a pus ochii.



Fecioara



Sex-appealul acestei femei vine din faptul ca nu e doar frumoasa, ci si foarte desteapta. E rece, distanta, putin comunicativa, lucru care ii da un farmec aparte pe placul barbatilor. Face ce face si reuseste sa cucereasca inimile tuturor, chiar daca nu ii lasa usor sa se apropie de ea.



Taur



Femeia Taur este o zeita senzualitatii si a feminitatii. Ii place sa fie curtata de catre barbati inteligenti si isi foloseste toate armele pentru a-si arata senzualitatea, sexualitatea si sex-appel-ul debordant. Se naste cu un farmec aparte si este constienta de asta. E voluptoasa, are forme frumoase, bine definite, scrie ele.ro.