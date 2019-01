Cele mai norocoase zodii, în 2019. Vor avea lumea la picioare. Nimic nu le stă în cale!

Anul 2019 va fi unul de-a dreptul minunat. Astrele trimit semne pozitive pentru toate semnele si, dupa o perioada haotica si dificila, putem vorbi in cele din urma despre o imbunatatire reala.

Leu



Cu sau fara noroc, Leul este si va fi intotdeauna unul dintre cecle mai importante semne ale zodiacului. Un Leu se afla in lumina reflectoarelor indiferent de locul in care se afla si fara a depune prea mult efort sau a face ceva special, scrie kudika.ro.



Sagetator



Sagetatorul este unul dintre cele mai aventuroase semne ale zodiacului. Este un semn cu un mod de gandire liber, profund si foarte imaginatinativ. Se pare ca Sagetatorul nu are limite cand vine vorba de ceea ce isi doreste sau ceea ce vrea sa obtina in viata.



Fecioara



Pentru Fecioara, anul 2018 a fost unul cu de toate, insa anul 2019 va fi unul cu adevarat extraordinar - si aici ne referim la toate aspectele si planurile vietii.