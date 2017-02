Cele mai bine vandute 10 piese din colectia Andreea Raicu. Preturi accesibile

Rochii, fuste, camasi si alte articole de imbracaminte foarte interesante din colectia Andreea Raicu inregistreaza vanzari ridicate si au preturi accesibile.

Va prezentam 10 piese vestimentare din colectia Andreea Raicu, care sunt disponibile pe shop.andreearaicu.ro si au preturi foarte bune.

Toate piesele colectiei Andreea Raicu pot fi vazute AICI.

Colectia Andreea Raicu – Fusta conica din stofa

Fusta conica din stofa este un model clasic reinterpretat intr-o maniera sexy si este cea mai vanduta piesa vestimentara din colectia Andreea Raicu. Stofa moale se asaza perfect pe linia corpului, iar despicatura lasa piciorul la vedere da libertate de miscare si are, totodata, un efect de alungire a siluetei. Pretul ei poate fi gasit AICI.

Colectia Andreea Raicu – Camasa eleganta

Camasa eleganta din vascoza este o alternativa feminina la clasica camasa office. Detaliile din zona decolteului pot fi lasate sa cada lejer sau pot fi purtate in jurul gatului imitand colierul choker, un accesoriu in tendinte. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Colectia Andreea Raicu – Rochie de zi cu buzunare

Un croi clasic, adaptat trendurilor actuale, intr-o rochie de zi cu buzunare care se potriveste tuturor tipurilor de silueta. Rochia comoda isi pastreaza structura, iar pliul iti ofera si mai multa libertate de micare. Oferta o gasiti AICI.

Colectia Andreea Raicu – Rochie office cu maneca lunga

Aparent simpla, o rochie office cu maneca lunga va surprinde cu ajutorul efectului pe care nasturii de pe spate il confera. Partea de sus, usor bluzata poate ascunde anumite imperfectiuni, iar volumul care se creeaza este unul interesant. Pretul poate fi gasit AICI.

Colectia Andreea Raicu – Rochie de zi cu maneca lunga

O rochie de zi cu maneca lunga pe care poti sa o porti cu usurinta si in anotimpul rece, acest model simplu iti ofera numeroase variante de styling. O rochie de zi cu maneca lunga ce poate fi purtata cu niste cizme lungi, un cardigan si o centura lata. Croiul drept si lungimea se potrivesc atat minionelor cat si femeilor inalte. Pretul rochiei poate fi gasit AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie din catifea cu nasturi

O rochie din catifea cu nasturi te va ajuta sa iti construiesti tinuta perfecta pentru evenimentele speciale. Modelul este inchis pana sus cu nasturi cusuti manual si se termina cu un guler cuminte, dar compenseaza cu crapaturile din lateral. Oferta poate fi gasita AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie tuxedo

Rochia tuxedo combina frumos cele mai interesante aspecte si detalii ale modelelor de tip kimono, rochie petrecuta si croiul de tip sacou masculin. O rochie tuxedo, in colturi se va potrivi oricarui tip de silueta, fiind destul de lejera, dar extrem de eleganta. Pretul rochiei il gasiti AICI.

Rochii Andreea Raicu – Fusta midi din catifea

Fusta midi din catifea cu crapaturi laterale va fi noua piesa de rezistenta din garderoba ta. Poate fi purtata in nenumarate feluri si adaptata in functie de ocazie si anotimp. In zilele reci poart-o cu dresuri si cizme peste genunchi din piele intoarse, iar la un eveniment, asorteaz-o cu sandale din catifea intr-o nuanta complementara. Pretul rochiei poate fi gasit AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie versatila cu nasturi

Acest model versatil de rochie cu nasturi este perfect pentru tinutele office, dar poate fi usor transformat intr-o tinuta de seara. O poti purta cu nasturii inchisi pana sus, sau iti poti pune in valoare decolteul deschizandu-i. Modelul se preteaza oricarui tip de silueta, fiind confortabil, cu buzunare si o crapatura pe lateral. Oferta o gasiti AICI.

Rochii Andreea Raicu – Body din catifea

Un body din catifea este piesa must have a acestui sezon. Modelul din catifea, usor elasticizat iti va oferi confortul de care ai nevoie, in timp ce te face sa arati sexy si seducatoare. Gulerul cu nasturi, de tip choker iti va pune in evidenta decolteul, iar detaliul de pe spate ajuta la sustinere. Poarta-l cu o fusta sau pantaloni largi si un sacou cu un croi minimalist. Pretul ei il gasesti AICI.