Cea mai sănătoasă legumă: absoarbe grăsimea ca un burete

Vara este momentul în care ne putem bucura de gustul legumelor proaspete și de toate beneficiile acestora. Dintre toate, există o legumă care are o proprietate aparte: absoarbe grăsimea ca un burete! Mihaela Bilic dezvăluie cum ar trebui preparată, astfel încât să nu se transforme într-o bombă calorică.

Celebrul nutriționist Mihaela Bilic are vești bune pentru toți cei care adoră vinetele. Nu doar că sunt delicioase, ci aceste legume pot favoriza pierderea în greutate, dar cu o singură condiție, să fie gătite în mod corespunzător, scrie avantaje.ro.



“Din iunie până în octombrie vinetele nu lipsesc de pe masa românilor, și pentru că sunt legume de sezon și pentru că avem o slăbiciune pentru ele. Împreună cu Italia și Spania împărțim podiumul când vine vorba de consum de vinete europeean- măcar că suntem și noi premianți la ceva. Dincolo de calitățile ei nutritive (apa, fibre, minerale și vitamine din grupul B ), vânăta are o proprietate aparte: absoarbe grăsimea ca un burete. Și mai e un amănunt de care trebuie ținut cont: vinetele nu pot fi consumate crude! Tratamentul termic are rolul nu numai de a le schimba consistența, dar neutralizează și solanina, o substanță toxică ce poate da indigestie. Prin urmare vinetele se gătesc- fie coapte direct în flacără sau pe plită/grătar, fie băgate la cuptor, fie ca ingredient în nenumărate preparate culinare: tocăniță, zacuscă, ghiveci, lasagna, musaca, sau umplute cu orez, ciuperci, carne etc. Un lucru trebuie subliniat: 100g vinete au sub 30 cal, iar o lingură de ulei 100cal (indiferent de ulei). Deci cum facem să nu transformăm o banală salată de vinete într-o maioneză? Pentru că asta devine atunci când încorporăm în ea jumătate de sticlă de ulei!”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.