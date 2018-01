Ce vor păţi cei care au împrăştiat în Bucureşti mâncare otrăvită pentru câini?

In Sectorul 6 al Capitalei au aparut cateva afise care avertizeaza proprietarii de caini din zona ca prietenii patrupezi le vor fi otraviti. Actiunea ar urma sa fie o razbunare a unor bucuresteni suparati ca un caine s-ar fi urcat cu labele pe un copil, l-ar fi speriat si i-ar fi murdarit hainele. Actuala lege de protecţie a animalelor considera drept infracţiune orice act de violenţă asupra animalelor, inclusiv omorârea acestora cu intenţie.

"Suntem o echipa formata din cateva familii, care am pregatit un asortiment de mancare otravita pt. cainii vostri (...) Bucatele otravite vor fi gasite de cainii vostri pe aleile din jurul scolii si gradinitei, pe aleile din intreaga zona", se arata la inceputul mesajului.

Cetatenii suparati sustin ca recurg la acest gest dupa ce un caine "din gasca voastra" s-ar fi urcat cu labele pe un copil si l-ar fi sperit. Iar pentru ca autoritatile nu iau masuri dupa simple sperieturi, revoltatii s-au gandit sa otraveasca toti cainii de companie ai oamenilor din zona.

In plus, sustin bucurestenii care se declara satui de animalele vecinilor, otrava va fi pusa si in parcul destinat cainilor din zona, in curand.

Un aparator al drepturilor animalelor a vazut mesajul si l-a postat pe Facebook.

Proprietarii de caini din zona si oamenii carora gestul li s-a parut revoltator n-au stat cu mainile in san. Cativa au mers la Politie si au depus plangere, mai ales ca in unele locuri din cartier deja aparusera resturi de mancare.

"Am fost la fata locului cu Politia Locala, pe camerele de luat vederi se observa cum vine aseara bipedul si pune afisele, din pacate nu i se vede fata. Am luat totusi o foaie pusa de el pentru a merge la Politie sa depundem plangere alaturi de proba pentru amenintare, sa poata preleva amprente de pe foile A4.

Am condus Politia Locala in locul unde am gasit mancarea, au facut poze si au ramas acolo in asteptarea unei echipe sa ridice probe pentru a determina daca este otrava sau nu. In caz ca nu exista otrava ramane in continuare fapta de 'amenintare' si mergem pana la capat.

Va promit tuturor ca nu ma opresc aici, cumva trebuie sa gasim bipedul sa plateasca. Deja suntem mai multi si o sa fie 'munca; in echipa", scrie un bucurestean pe Facebook.

Sursa: ziare.com